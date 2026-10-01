ETV Bharat / state

राज्यसभा का रण: 2027 से पहले दिग्गजों का 'महा-इम्तिहान', क्या फिर चलेगा क्रॉस वोटिंग का खेल?

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता अखिल पांडेय की विशेष रिपोर्ट.

2027 से पहले दिग्गजों का 'महा-इम्तिहान'
2027 से पहले दिग्गजों का 'महा-इम्तिहान' (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 1:23 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 1:31 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनावी बिगुल फूंक दिया है. कहने को तो यह देश के उच्च सदन का चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह किसी 'महा-संग्राम' से कम नहीं है. यह चुनाव एक ऐसे असाधारण मोड़ पर हो रहा है, जहां एक तरफ साल 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर का संख्या बल पल-पल की रणनीति तय कर रहा है. 'क्रॉस वोटिंग' और छोटे दलों की मनमानी का डर बड़े दल की रात की नींद उड़ाए हुए है. छोटे दल इस चुनाव में 'किंगमेकर' की भूमिका में आ गए हैं.

UP का सियासी दंगल: किसे सता रहा है सेंधमारी का डर? (Video Credit: ETV Bharat)

सीटों का गणित: एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उच्च सदन में अधिकतम सीटें जीतकर अपना अभेद्य दबदबा बनाए रखना चाहती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने बढ़े हुए विधायकों के दम पर भाजपा को कड़ी से कड़ी टक्कर देने के मूड में है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान विधायकों की संख्या और राज्यसभा के प्रथम वरीयता के वोटों के आधार पर सीटों का समीकरण तय होगा. एक राज्यसभा सीट के लिए आवश्यक जादुई आंकड़े (कोटा) के हिसाब से भाजपा और सपा कितनी सीटें सीधे जीत रही हैं और किस सीट पर पेंच फंस सकता है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

यूपी राज्यसभा चुनाव 2026 का पूरा गणित
यूपी राज्यसभा चुनाव 2026 का पूरा गणित (Photo Credit: ETV Bharat)


बीजेपी की ताकत: वर्तमान में यूपी में 397 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, ऐसे में प्रथम वरीयता के 37 वोटों की जरूरत एक सीट जीतने के लिए होगी. भारतीय जनता पार्टी के सीट जीतने की गणित की बात करें तो सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 289 है. समाजवादी पार्टी के दो बागी विधायक भी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे तो यह संख्या 291 हो जाती है, साथ ही राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के दो विधायक हैं. इन्हें भी मिला लें तो यह संख्या 293 पहुंच जाती है. अगर एक सीट 37 प्रथम वरीयता के वोट से तय होती है तो बीजेपी के सात प्रत्याशी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे. कुल 259 वोट पड़ेंगे. इसके बाद 34 वोट बीजेपी के पास बच जाएंगे. यही कारण है कि आठवीं सीट जीतने के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी. इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सिर्फ दो वोट चाहिए होंगे.

राज्यसभा की जंग में कौन मारेगा बाजी?
राज्यसभा की जंग में कौन मारेगा बाजी? (Photo Credit: ETV Bharat)

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास आठ सीटें थीं. भारतीय जनता पार्टी अपनी उन सीटों को सुरक्षित रखने का काम करेगी. उन सीटों के बाद बीजेपी का प्रयास होगा कि हम सीटों को की संख्या बढ़ाएं. भारतीय जनता पार्टी या एनडीए एलाइंस के घटक दलों में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है. सब एकजुटता के साथ, एकरूपता के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एलाइंस के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे.- दिनेश प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता, बीजेपी

सपा का क्या हाल है: समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के कुल 101 विधायक हैं. ऐसे में 37 वोट से एक सीट जीतने पर आराम से समाजवादी पार्टी 74 वोट के साथ दो प्रत्याशी जिताने में सफल होगी. इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 27 वोट शेष रह जाएंगे. कांग्रेस पार्टी ने अगर सपोर्ट किया तो दो विधायक मिलने के बाद यह संख्या 29 हो जाएगी. अगर समाजवादी पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा करती है तो जीत के लिए आठ वोट चाहिए होंगे.

भाजपा और सपा के बीच राज्यसभा चुनाव की शह मात
भाजपा और सपा के बीच राज्यसभा चुनाव की शह मात (Photo Credit: ETV Bharat)



रण जीतने की रणनीति: भाजपा क्या हमेशा की तरह अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर विपक्ष के खेमे में सेंध लगाएगी? क्या सपा अपने दम पर सभी सुरक्षित सीटें निकाल पाएगी? यह दोनों सवाल ही बेहद महत्वपूर्ण हैं. पिछली बार जब राज्यसभा सीट जीतने के लिए चुनाव हुआ तो अतिरिक्त प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को मैदान में उतारा था. समाजवादी पार्टी के चार विधायकों से अपने पक्ष में वोट करवा लिया था. इस बार भी जोड़-तोड़ और गतजोड़ में भाजपा आठवीं सीट जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले राज्यसभा चुनाव से सीख लेकर अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए पूरा जोर लगाएगी. यही नहीं अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए भाजपा के असंतुष्ट विधायकों से संपर्क साधेगी. कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आठवीं सीट जीतना और समाजवादी पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना बड़ी अग्निपरीक्षा होगी.

विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का राज्यसभा सेमीफाइनल
विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का राज्यसभा सेमीफाइनल (Photo Credit: ETV Bharat)

अब यह जो चक्रव्यूह है, जो पॉलिसी है यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है. उनके दिमाग में इसको रोकने के लिए सब कुछ चल रहा है. उनके दिमाग में क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस बार क्रॉस वोटिंग नहीं होगी. समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हम इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह जो निर्णय करते हैं बहुत सोच समझकर करते हैं.- शाहिद मंजूर, विधायक, समाजवादी पार्टी

छोटे दलों की भूमिका: जयंत चौधरी की आरएलडी (RLD), ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा (SBSP), संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल (एस) के विधायकों की भूमिका इस चुनाव में किंगमेकर की होगी. यह सभी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं इन दलों के कुल 33 विधायक हैं. अगर इन्होंने कोई खेल किया तो किसी उम्मीदवार का राज्यसभा जाने का सपना टूट सकता है और किसी का पूरा हो सकता है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि सहयोगी दलों का एक भी विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में भरपूर समर्थन रहेगा.

यूपी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर क्यों है
यूपी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर क्यों है (Photo Credit: ETV Bharat)

ओमप्रकाश राजभर हों, अनुप्रिया पटेल हों या फिर डॉ संजय निषाद हों. उनके मुद्दे उठाकर आप देख लीजिए. हर बार जब चुनाव निकट आता है तो यही बातें करके अपने जातीय समुदाय के लोगों को भ्रमित करते हैं. अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक दल क्या कहता था कि ओबीसी में भी हमारी हिस्सेदारी तय करें और हम लेकर रहेंगे. आज जो जातीय जनगणना है वह तो ओबीसी की ही होनी है. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो पहले से होती रही है. उसमें हमने यह कहा है कोडिंग सिस्टम लागू करिए, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार चाहती नहीं है कि व्यवस्थित तरीके से ओबीसी को गिना जाए.- अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

चुनाव का विवादों से नाता: उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव और विवादों का चोली-दामन का साथ रहा है. पिछले राज्यसभा चुनाव में कैसे ऐन वक्त पर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 'अंतरात्मा की आवाज' पर वोट देने के नाम पर पाला बदला था. समाजवादी पार्टी के विधायक रहे मनोज पांडेय, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पाण्डेय, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग की थी. इसके अलावा समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक महाराजी प्रजापति अनुपस्थित रही थीं. क्रॉस वोटिंग और अनुपस्थित विधायक के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने आठवें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ की जीत पक्की की थी और समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा था. इस चुनाव के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक जगदीश नारायण ने भी क्रॉस वोटिंग की थी. उनका वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था. पिछले राज्यसभा चुनाव में 403 विधायकों में से 395 विधायकों ने मतदान किया था.

स्व. मुलायम सिंह यादव जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तब तक उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने सांसद हो या विधायक या फिर पार्टी का सभासद रहा हो, क्रॉस वोटिंग में कभी नाम नहीं आया, लेकिन जबसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बने हैं तब से लगातार उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होते हैं. जिस तरह पिछली बार भी राज्यसभा सीट के लिए क्रॉस वोटिंग हुई थी. भारतीय जनता पार्टी साम, दाम, दंड, भेद किसी भी सूरत में इस बार भी तमाम समाजवादी पार्टी के लोग क्रॉस वोटिंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं. इस बार भी क्रॉस वोटिंग होने की पूरी आशंका है.- नीरज महेरे, वरिष्ठ पत्रकार


टिकट बंटवारा का फॉर्मूला: इस राज्यसभा चुनाव में दोनों दल जिन उम्मीदवारों को चुनेंगे, वे सीधे 2027 के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को दर्शाएंगे. प्रत्याशियों को चुनने में दोनों ही पार्टियां जातीय समीकरण साधने का प्रयास करेंगी, जिससे राज्यसभा सदस्यों के जरिए विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर लाभ मिल सके. भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधने के लिए आठों प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जो पीडीए का फार्मूला दे रही है, इस फार्मूले पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है. इससे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संदेश जाएगा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ मुंह जवानी पीडीए की बात नहीं करते उसे वास्तविकता में लागू भी करते हैं. सपा ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को मैदान में उतार दिया है.



बीजेपी का फोकस: क्या पार्टी ओबीसी, दलित और सवर्ण कार्ड के जरिए अपने पारंपरिक मतदाताओं को बांधे रखेगी या कुछ चौंकाने वाले चेहरों (रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या पाला बदल कर आए नेताओं) को मौका देगी? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ है उनमें भाजपा ने जातीय समीकरणों को साधा था. हर समाज को नेतृत्व देकर बैलेंस बनाया था. राज्यसभा सांसदों में अगड़ा, पिछड़ा और दलित सभी का ख्याल रखा गया था. इस बार भी जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हुआ है उनमें से कई को दोबारा बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, जबकि दो से तीन नए नाम भी हो सकते हैं. इनमें यूपी से हरीश द्विवेदी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, जबकि दूसरे प्रत्याशी के रूप में स्मृति ईरानी भी हो सकती हैं. इसके अलावा वरुण गांधी का नाम भी चर्चा में है.


इन बीजेपी सांसदों का खत्म हो रहा कार्यकाल:

  • पूर्व डीजीपी बृजलाल
  • पूर्व मंत्री बीएल वर्मा
  • केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी
  • सीमा द्विवेदी
  • नीरज शेखर
  • अरुण सिंह
  • गीता शाक्य
  • डॉ दिनेश शर्मा (इस्तीफा से सीट खाली)


बीजेपी की लिस्ट में कौन-कौन संभावित: इस चुनाव में कुछ दिग्गज मैदान में उतर सकते हैं. दिल्ली से बड़े राष्ट्रीय चेहरों को यूपी के रास्ते राज्यसभा भेजा जा सकता है. उत्तर प्रदेश के भी कई कद्दावर नेता रेस में आगे चल रहे हैं. वर्तमान में भाजपा के जनता सभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का फिर से यूपी से राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है. राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, अरुण सिंह और सीमा द्विवेदी की फिर से उच्च सदन में वापसी हो सकती है. पूर्व डीजीपी बृजलाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य का पत्ता कट सकता है. हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी और वरुण गांधी उनकी जगह पर राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं. हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है.

(इस खबर को सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)


यह भी पढ़ें: परशुराम पीठ से विधानसभा तक: अखिलेश यादव का 'पंडित दांव' और यूपी की सियासत का ऐतिहासिक- कानूनी विश्लेषण

यह भी पढ़ें: बनारसी पान: स्वाद के पीछे छुपी आदिवासियों की अनकही दास्तान

Last Updated : October 1, 2026 at 1:31 PM IST

TAGGED:

यूपी राज्यसभा चुनाव
राज्यसभा का रण
UP POLITICS CROSS VOTING
BJP SP SBSP RLD APNA DAL
RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.