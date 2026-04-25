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राजू पुजारी आत्महत्या मामला: ठेकेदारों, अधिकारियों पर आरोप, विधायक ने न्यायिक जांच की मांग

बीजापुर विधायक ने कहा कि यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक ईमानदार शिक्षक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है.

RAJU PUJARI SUICIDE CASE
राजू पुजारी आत्महत्या मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 25, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : April 25, 2026 at 10:48 AM IST

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बीजापुर: जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने ग्राम चेरपाल निवासी और प्राथमिक शाला पालनार में पदस्थ प्रधान अध्यापक राजू पुजारी की आत्महत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह केवल आत्महत्या नहीं, बल्कि एक ईमानदार शिक्षक को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा है.

"भ्रष्टाचार की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई"

विधायक के अनुसार, लगभग 20 लाख 30 हजार रुपये की लागत से बन रहे स्कूल भवन के निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती जा रही थीं. पुजारी ने घटिया निर्माण और वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि हेड मास्टर पर ठेकेदार को भुगतान करने के लिए लगातार दबाव बनाया जाता रहा, जिससे वे मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान हो गए, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली.

प्रधान अध्यापक राजू पुजारी आत्महत्या मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंडावी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस को मिले सुसाइड नोट में ठेकेदार देवाशीष मंडल, इंजीनियर शैलेश वासम, कर्मचारी छवितेश डोंगरे और मुख्य ठेकेदार जागर लक्ष्मैया के नाम सामने आए हैं. उन्होंने आशंका जताई कि प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो सकती है.

विधायक ने थाने का घेराव करने की दी चेतावनी

विधायक ने सरकार से सवाल करते हुए निर्माण एजेंसी, ठेका प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो परिवार और ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, ताकि दिवंगत शिक्षक को न्याय मिल सके.

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Last Updated : April 25, 2026 at 10:48 AM IST

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