ETV Bharat / state

राजू पाल मर्डर केस: हाईकोर्ट से आरोपी आबिद को बड़ी राहत, उम्रकैद की सजा निलंबित और मिली जमानत

बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी आबिद की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
साल 2005 के विधायक राजू पाल हत्याकांड में आया नया मोड़, सीबीआई की दलीलों के बावजूद आबिद की सजा सस्पेंड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 9:35 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त आबिद को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उसकी सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2024 से लंबित आपराधिक अपील के निकट भविष्य में सुने जाने की संभावना बेहद कम है. इसी आधार पर अदालत ने कहा कि अपील के अंतिम निर्णय आने तक अभियुक्त को जमानत दी जा सकती है.

साल 2005 में दिनदहाड़े हुई थी विधायक की हत्या: 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज थाना क्षेत्र में तत्कालीन समाजवादी पार्टी विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस अंधाधुंध फायरिंग और हमले में राजू पाल के अलावा देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौके पर ही मृत्यु हुई थी. जबकि इस वारदात में रुखसाना, ओम प्रकाश पाल और सैफुल्लाह गंभीर रूप से घायल हुए थे. मृतक राजू पाल उस समय इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक थे.

स्थानीय पुलिस से होते हुए CBI तक पहुंची जांच: इस सनसनीखेज हत्याकांड की प्रारंभिक एफआईआर राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने दर्ज कराई थी. जांच के दौरान आबिद का नाम अन्य सह-अभियुक्तों के कथित इकबालिया बयानों के आधार पर सामने आया और उसके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया गया. मामले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस ने की थी, लेकिन बाद में 12 दिसंबर 2008 को इसे सीबी-सीआईडी को सौंप दिया गया. सीबी-सीआईडी ने पूरक आरोपपत्र दाखिल कर मामले में पांच और आरोपियों के नाम शामिल किए थे.

SC के आदेश पर 'डी-नोवो' जांच: इसके बाद शिकायतकर्ता पूजा पाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए नए सिरे से (डी-नोवो) जांच का आदेश दिया. सीबीआई ने अपनी जांच में सात व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में क्लीनचिट देते हुए दस आरोपियों के खिलाफ नया आरोपपत्र दाखिल किया. मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट (विशेष न्यायलय सीबीआई लखनऊ) ने आबिद सहित अन्य अभियुक्तों को दोषी ठहराया था. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

बचाव पक्ष ने कोर्ट में दी पहचान न होने की दलील: आबिद की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उसका नाम मूल एफआईआर में कहीं भी दर्ज नहीं था. उसके खिलाफ केवल सह-अभियुक्तों के बयानों को ही आधार बनाकर पूरी कार्रवाई की गई है. बचाव पक्ष का तर्क था कि किसी भी गवाह ने प्रारंभिक जांच के दौरान उसकी पहचान नहीं की थी, लेकिन बाद में सीबीआई जांच के दौरान गवाहों के बयान बदल गए. अदालत को यह भी बताया गया कि मामले में कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं कराई गई और न ही उसके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई.

सीबीआई ने आपराधिक इतिहास का दिया हवाला: दूसरी तरफ, सीबीआई ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि घायल गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अदालत में अभियुक्त की स्पष्ट पहचान की है. ट्रायल कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही उसकी दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था. सीबीआई ने अदालत के सामने यह भी दलील दी कि आबिद का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. हालांकि, खंडपीठ ने नोट किया कि मूल एफआईआर में केवल माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के नाम दर्ज थे.

हाईकोर्ट ने गवाहों के बयानों पर उठाए गंभीर सवाल: अदालत ने कहा कि बाद में दोषी ठहराए गए आबिद सहित अन्य आठ आरोपियों के नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं थे. अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब अभियोजन पक्ष के गवाहों ने कहा कि वे आरोपियों को पहले से जानते थे, तो जांच के शुरुआती दौर में उनके नाम क्यों नहीं बताए गए? इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल लंबित आपराधिक मुकदमों के आधार पर किसी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का कोर्ट ने दिया हवाला: हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 'प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020)' का विशेष रूप से उल्लेख किया. साथ ही अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय 'तुकेश सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025)' का हवाला भी दिया. इसके तहत कहा गया कि केवल अदालत में पहचान अपने आप में दोषसिद्धि का मजबूत आधार नहीं मानी जाती है. कानून की नजर में इसे अपेक्षाकृत एक कमजोर साक्ष्य माना गया है.

संपत्ति ट्रांसफर करने पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबिद की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए उसे निजी मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कड़ा निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना अपनी किसी भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करेगा. उसे अपनी रिहाई के एक महीने के भीतर लगाए गए कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि कोर्ट में जमा करनी होगी. जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि की वसूली उसकी अपील के अंतिम निर्णय आने तक स्थगित रहेगी.

अतीक-अशरफ की मौत के बाद केस MP/MLA श्रेणी से बाहर: इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कार्यालय ने इसे एमपी/एमएलए श्रेणी का बताते हुए सूचीबद्ध करने पर तकनीकी आपत्ति उठाई थी. इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ की ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है. उनके अलावा इस केस के शेष बचे हुए अभियुक्त न तो वर्तमान में सांसद हैं और न ही विधायक हैं. इसलिए इस पूरे मामले को अब एमपी/एमएलए श्रेणी में नहीं माना जाएगा.

यह भी पढ़ें- यूपी सरकार के ताकतवर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से छिना यूपीडा, अब सीएम योगी के अधीन एक्सप्रेस-वे का काम

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT BAIL ABID
ATIQ AHMED AIDE ABID
POOJA PAL CBI INVESTIGATION
DHUMANGANJ RAJU PAL SHOOTOUT
RAJU PAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.