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अयोध्या में निषाद समुदाय के लोगों से मिले राजू दास, मांगी माफ़ी

माफ़ी मांगने पर मज़बूर हुए हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास बीते दिनों एक शो में कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने को लेकर सियासी बवाल मचा है. अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखाई दिए जाने वाले अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी महंत राजू दास को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता पर किए गए अपशब्दों के प्रयोग को निषाद समाज से जोड़कर राजू दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पुजारी राजू दास सियासी ताप को नापते हुए बैक फुट पर आ गए हैं. उन्होंने अयोध्या में निषाद समुदाय की बस्ती में जाकर निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो इसके लिए वह क्षमा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शब्द कांग्रेस प्रवक्ता के लिए प्रयोग किए थे, निषाद समाज के लिए नहीं थे.