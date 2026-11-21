ETV Bharat / state

राजसमंद : सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग का ही बनेगा प्रमुख, देलवाड़ा में कांग्रेस काे बहुमत, फिर भी आरएलपी की बनेगी प्रधान

जिलाध्यक्ष को कंधे पर उठाकर जश्न मनाते कांग्रेसी ( ETV Bharat Rajsamand )

राजसमंद : पंचायतीराज चुनाव के नतीजों ने राजसमंद जिले की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है. 29 सीट वाली जिला परिषद में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतकर 10 साल बाद वापसी की है. जबकि भाजपा 12 सीटों पर सिमट कर रह गई है. कांग्रेस की जीत के पीछे नए चेहरों पर भरोसा और सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति अहम रही, जबकि निकाय चुनाव की जीत के बाद भाजपा का बढ़ा आत्मविश्वास और स्थानीय स्तर की नाराजगी के चलते हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस ने जिला परिषद के सभी 29 वार्ड में पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए उम्मीदवार खड़े किए. कांग्रेस ने सामान्य वर्ग की 8 सीट पर भी ओबीसी, ओबीसी महिला और एससी महिला वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा. इस प्रयोग से अलग–अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस सफल होकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया. अब जिला प्रमुख की सीट सामान्य है, लेकिन कांग्रेस के जीते 17 सदस्यों में से एक भी सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है, जिससे अब आरक्षित वर्ग के सदस्य का ही जिला प्रमुख बनना लगभग तय है.