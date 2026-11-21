राजसमंद : सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग का ही बनेगा प्रमुख, देलवाड़ा में कांग्रेस काे बहुमत, फिर भी आरएलपी की बनेगी प्रधान
पंचायत समिति आमेट के वार्ड 9 से सास गणेश कुंवर सदस्य बनी, जबकि वार्ड नंबर 1 से बहू चन्द्रिका कुंवर सदस्य बनी हैं.
Published : November 21, 2026 at 3:23 PM IST
राजसमंद : पंचायतीराज चुनाव के नतीजों ने राजसमंद जिले की राजनीति की तस्वीर ही बदल दी है. 29 सीट वाली जिला परिषद में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतकर 10 साल बाद वापसी की है. जबकि भाजपा 12 सीटों पर सिमट कर रह गई है. कांग्रेस की जीत के पीछे नए चेहरों पर भरोसा और सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति अहम रही, जबकि निकाय चुनाव की जीत के बाद भाजपा का बढ़ा आत्मविश्वास और स्थानीय स्तर की नाराजगी के चलते हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस ने जिला परिषद के सभी 29 वार्ड में पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए उम्मीदवार खड़े किए. कांग्रेस ने सामान्य वर्ग की 8 सीट पर भी ओबीसी, ओबीसी महिला और एससी महिला वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा. इस प्रयोग से अलग–अलग सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, जिसमें कांग्रेस सफल होकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया. अब जिला प्रमुख की सीट सामान्य है, लेकिन कांग्रेस के जीते 17 सदस्यों में से एक भी सदस्य सामान्य वर्ग का नहीं है, जिससे अब आरक्षित वर्ग के सदस्य का ही जिला प्रमुख बनना लगभग तय है.
जिला परिषद राजसमंद का गठन वर्ष 1995 में हुआ, तब से अब तक 8 जिला प्रमुख राजसमंद जिले को मिले हैं, जबकि अब नौवां जिला प्रमुख कांग्रेस का रहेगा. नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद भाजपा पंचायतीराज चुनाव में भी मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन टिकट वितरण से लेकर प्रचार तक संगठन और स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी की चर्चाएं रहीं. कई जगह संगठनात्मक समन्वय के बजाय व्यक्तिगत फैसले हावी दिखाई दिए. चुनावी सभाओं में नेताओं की बयानबाजी को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया. इस तरह निकाय चुनाव की जीत से बना माहौल भाजपा के लिए पंचायत चुनाव में बरकरार नहीं रह सका.
पढ़ें : बिजौलियां में कांग्रेस जीती, फिर भी प्रधान की कुर्सी भाजपा के खाते में जाने के आसार, जानें समीकरण
राजसमंद में अब तक ये रहे 8 जिला प्रमुख : जिला परिषद राजसमंद के इतिहास में 8 जिला प्रमुख रहे हैं. पहले जिला प्रमुख भाजपा से हरिओमसिंह राठौड़ बने. उसके बाद दूसरी जिला प्रमुख कांग्रेस से बसंता कुंवर रावत पत्नी लक्ष्मणसिंह रावत बने, जबकि तीसरे प्रधान भाजपा के नरेंद्रसिंह सोलंकी बने थे. सोलंकी का निधन होने से कुछ समय कार्यवाहक जिला प्रमुख नंदलाल सिंघवी रहे, जबकि निर्वाचन के बाद पांचवें जिला प्रमुख कांग्रेस के नारायणसिंह भाटी बने. इसी तरह छठें जिला प्रमुख कांग्रेस के किशनलाल गमेती, फिर सातवें जिला प्रमुख भाजपा के प्रवेश कुमार सालवी और आठवीं जिला प्रमुख भाजपा की रतनीदेवी चौधरी बनी. अब नौवां जिला प्रमुख कांग्रेस का ही होगा, मगर कौन कुर्सी संभालेगा, इसको लेकर कांग्रेस के जीते सदस्यों पर सबकी नजरे टिकी हैं.
पढ़ें : पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बदला राजस्थान का सियासी समीकरण, जानें क्यों भाजपा को लगी पटखनी
बहुमत कांग्रेस का, फिर भी आरएलपी का होगा प्रधान! : पंचायत समिति देलवाड़ा में बहुत कांग्रेस का है, लेकिन प्रधान आरएलपी की बनेगी. कुछ ऐसी ही स्थिति बनी है. देलवाड़ा में 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई, 1 सीट पर आरएलपी की जीत हुई और 6 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है, लेकिन प्रधान सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और वहां कांग्रेस के पास जीता कोई सदस्य एससी वर्ग का नहीं है. भाजपा के एससी वर्ग का सदस्य जीता है, लेकिन बहुमत कांग्रेस का है. ऐसे में कांग्रेस के सहयोग से आरएलपी प्रत्याशी पुष्पा सालवी का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है.
पढ़ें : पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की लहर, भरतपुर में भाजपा पस्त, बीकानेर के नतीजों से BJP खेमे में सन्नाटा
सास व बहू दोनों जीती चुनाव : पंचायत समिति आमेट के वार्ड 9 से सास गणेश कुंवर सदस्य बनी, जबकि वार्ड नंबर 1 से बहू चन्द्रिका कुंवर सदस्य बनी हैं. दोनों कांग्रेस से चुनाव लड़ी. गणेश कुंवर युवा कांग्रेस नेता अर्जुनसिंह देवरिया की पत्नी है, जबकि चन्द्रिका कुंवर पुत्रवधू हैं. कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़ और अर्जुनसिंह देवरिया के बीच जबरदस्त बयानबाजी हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी रही. विधायक ने सास-बहू को घर भेजने व हारने का नारा दिया था, लेकिन सास-बहू दोनों जीत गई है. अब उन्हीं बयानों से विधायक राठौड़ को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.
पढ़ें : मारवाड़ : जिला परिषद चुनाव में भाजपा की करारी हार, 8 में से 6 में कांग्रेस को बहुमत
9 में से 7 जगह कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत : राजसमंद जिले में पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा. 9 में से 7 पंचायत समितियों में पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया. भाजपा को पंचायत समिति गढ़बोर- चारभुजा में बहुमत मिला, जबकि राजसमंद पंचायत समिति में सत्ता की चाबी 2 निर्दलीय सदस्यों के हाथ हैं. ये दोनों सदस्य जिसके साथ जाएगी, उसी दल का बोर्ड व प्रधान बनेगा. राजसमंद में कुमावत समाज की नाराजगी भाजपा के लिए चुनौती बनी. राजसमंद में भाजपा को 12, कांग्रेस को 11 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिलीं.
पढ़ें : Panchayat Election Results : वसुंधरा के गढ़ में कांग्रेस को 8 में से 6 पंचायत समितियों में बहुमत, जिला परिषद में कांटे का मुकाबला
निहारिका राव के परिणाम ने भी चौंकाया : सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर निहारिका राव ने जिला परिषद राजसमंद के वार्ड 10 से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और जीत गई. 'हेलो मनको, लुगायो' के डॉयलाग के साथ जनता के बीच और जनता ने अपार जनसमर्थन दिया. निहारिका चुनाव जीत गई है. इसी तरह कांग्रेस के वैभवराजसिंह चौहान भी चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जिला प्रमुख अब कौन बनता है, यह अभी स्पष्ट नहीं है.