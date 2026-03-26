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Special : गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची हनुमानजी की मूर्ति, विश्व पर्यटन के नक्शे पर फिर उभरा राजसमंद

श्रीनाथजी मंदिर के तिलकायत राकेश महाराज व विशाल बावा के निर्देशन में श्रीजी के भक्त गिरीश रतिलाल शाह ने गिरीराज पर्वत पर भव्य प्रतिमा की परिकल्पना को साकार रूप दिया. साथ ही मूर्ति निर्माण के बाद इसे श्रीनाथजी मंदिर मंडल के हवाले कर दिया. गिरीश शाह ने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में एम 30 ग्रेड आरसीसी, मजबूत स्टील और कंक्रीट का आंतरिक ढांचा, लगभग 115 टन स्टील और 40 टन यूवी प्रतिरोधी फाइबर ग्लास का उपयोग किया गया है, ताकि यह दिव्य स्वरूप लंबे समय तक मौसम की मार के बीच भी अडिग बना रहे. सबसे खास बात यह कि इस विराट निर्माण को पूरा होने में 3 वर्ष लगे.

नाथद्वारा में करीब 500 फीट ऊंचे गिरीराज पर्वत के शिखर पर स्थापित यह प्रतिमा केवल एक धार्मिक संरचना नहीं, बल्कि आस्था, साहस, संकल्प और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम है. दुर्गम पहाड़ी, कठिन परिस्थितियां और बिना मोटर मार्ग जैसी चुनौतियों के बीच तैयार हुई यह प्रतिमा अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही. यह अद्भुत हनुमानजी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया श्रीनाथजी के भक्त व मुंबई के बिजनेसमैन गिरीश रतिलाल शाह.

राजसमंद: राजस्थान के राजसमंद जिले का नाथद्वारा अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह भव्य धार्मिक स्थापत्य का ऐसा अध्याय लिख रहा है, जिसकी गूंज देश ही नहीं, दुनिया तक सुनाई देगी. एक ओर यहां पहले से विश्व में सर्वाधिक ऊंची 369 फीट की विशाल शिव प्रतिमा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विस्मित कर रही है, तो अब श्रीनाथजी के 500 फीट ऊंचे गिरिराज पर्वत पर 131 फीट ऊंची 'श्री श्रीजी के हनुमानजी' प्रतिमा स्थापित कर इतिहास रचने जा रहा है. यह दिव्य प्रतिमा आमजन के दर्शन के लिए खोल दी गई है.

हनुमानजी की यह प्रतिमा अपने स्वरूप में भी बेहद अनोखी है. यहां वे पराक्रम की नहीं, बल्कि विनम्रता और समर्पण की मुद्रा में दिखाई देते हैं. हाथ जोड़े हुए हनुमानजी का मुख श्रीनाथजी मंदिर की ओर है, जो सेवा, भक्ति और शाश्वत श्रद्धा का अनुपम संदेश देता है. यही भाव इस प्रतिमा को सामान्य धार्मिक स्मारकों से अलग और अधिक दिव्य बनाता है.

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अब नाथद्वारा तेजी से उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में शामिल होता दिख रहा है, जहां अध्यात्म और स्थापत्य मिलकर नया इतिहास रचते हैं. 369 फीट शिव प्रतिमा और अब 131 फीट हनुमान प्रतिमा का यह अद्भुत संगम नाथद्वारा को राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर भी नई पहचान दे सकता है. आने वाले दिनों में यह स्थल श्रद्धालुओं, पर्यटकों, वास्तु प्रेमियों और दुनिया भर के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए कौतूहल, आस्था और आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकता है. यह केवल प्रतिमा नहीं, बल्कि नाथद्वारा की नई पहचान है, जो कहती है कि भक्ति जब संकल्प से मिलती है, तो पर्वत भी इतिहास बन जाते हैं.

शिवजी के बाद हनुमानजी की गगनचुंबी प्रतिमा (ETV Bharat Rajsamand)

4 हजार श्रद्धालु रोज करते हैं श्रीनाथजी के दर्शन : राजसमंद के नाथद्वारा शहर में श्रीनाथजी मंदिर में प्रतिदिन 4 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. इनमें देशी-विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं. गुजरात, महाराष्ट्र के साथ दक्षिण भारत के लोगों में श्रीनाथजी के प्रति प्रगाढ़ आस्था है. इसी कारण नाथद्वारा शहर का लगातार विस्तार हो रहा है और पर्यटन की दृष्टि से रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं. श्रीनाथजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गिरीरात पर्वत की परिक्रमा और गौशाला का भी श्रद्धालु भ्रमण करते हैं.

दर्शन के लिए सीढ़ियां और लिफ्ट की व्यवस्था (ETV Bharat Nathdwara)

ढाई हजार लोग देखते हैं शिव मूर्ति : पर्यटन की दृष्टि से नाथद्वारा में मिराज समूह द्वारा बनाई शिव प्रतिमा भी खास है. विश्वास स्वरूपम नामक प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है. इसमें ध्यान मुद्रा में शिव, गले में नाग, जटाओं में गंगा, अर्धचंद्र, और त्रिशूल शामिल हैं. प्रतिमा के भीतर गेंदनुमा ढांचा, दर्शन दीर्घाएं (20-270 फीट), लिफ्ट, नंदी प्रतिमा और बाहरी क्षेत्र में बंजी जंपिंग, स्नो पार्क जैसी सुविधाएं हैं. साथ ही भोजनालय (फूड कोर्ट), 16 एकड़ का विशाल परिसर में लेजर फव्वारा, संगीत फव्वारा, तीन प्रकृति उद्यान, तालाब, और मिनी ट्रेन आदि शामिल है. रात में लाइट एंड साउंड सिस्टम भी पर्यटकों को खूब लुभाता है.

नाथद्वारा में शिव प्रतिमा (ETV Bharat Rajsamand)

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भव्य प्रतिमा के मुख्य किरदार : गिरीश भाई शाह, जो महाष्ट्र में एसएमबी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ है और श्रीनाथजी में उनकी प्रगाढ़ आस्था है. इसी के चलते हनुमानजी की प्रतिमा निर्माण का बीड़ा उठाया. इस प्रतिमा के शिल्पकार नरेश कुमावत है, जिन्होंने ही नाथद्वारा में दुनिया के सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का निर्माण करवाया था. स्ट्रक्चरल डिजाइन शरद गुप्ता ने किया, जबकि तकनीकी सलाहकार प्रोफेसर दिनकर पासला व वास्तुकार व प्रोजेक्ट एक्जीक्यूशन हैड शिरीष सनाढ्य थे. पुरोहित परेश पंड्या और इंजीनियर एक्जीक्यूशन टीम के प्रमुख राजदीपसिंह वासल है.