Rajsamand Panther Attack : चार वनकर्मी घायल, पैंथर ने भी तोड़ा दम, जानिए पूरा मामला

वन विभाग के सुरक्षा कर्मचारी शुक्रवार को पैंथर के हमले से घायल हो गए. इस हमले के बाद पैंथर की भी मौत हो गई.

Rajsamand Panther Attack
हमले के बाद पैंथर ने भी तोड़ा दम (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read
राजसमंद: राजस्थान में राजसमंद-उदयपुर फोरलेन किनारे खेत में शुक्रवार को पैंथर ने वन विभाग के चार सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए. घटना के बाद पैंथर जंगल में गश खाकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. रहस्यमयी तरीके से पैंथर का हमला और मौत को लेकर वन विभाग हैरान है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पैंथर की मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा.

वन विभाग नाथद्वारा के रेंजर इस्माइल शेख ने बताया कि गुरुवार रात को अज्ञात ट्रक की टक्कर से पैंथर घायल हो गया, जो देर रात तक फोरलेन पर ही विचरण करता रहा. जिसके बाद वह हाईवे किनारे खेतों में चला गया. शुक्रवार सुबह से उसकी तलाश की जा रही थी और दोपहर में खेत किनारे पैंथर घायल हालत में दिखाई दिया, जिसे रेस्क्यू करने का प्रयास किया. इसी दौरान पैंथर ने वन विभाग के सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया.

राजसमंद में पैंथर का हमले (ETV Bharat Rajsamand)

पैंथर ने वन विभाग के रेस्क्यू दल के सदस्य पन्नालाल कुमावत पर हमला कर दिया. इस पर अन्य सदस्य हरीश लौहार, घनश्याम पूर्बिया व गिरधारीलाल ने बचाव के प्रयास किए, तो उन पर भी हमला कर दिया. इस दौरान महेंद्र सिंह व सुरेंद्र सिंह सहित कई लोग दौड़े आए तो पैंथर जंगल की तरफ भाग गया. बाद में घायल चारों वनकर्मियों को कालीवास स्थित अनंता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पढ़ें : रणथंभौर में पैंथर के हमले में 8 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन

इधर, वन विभाग के नाथद्वारा व राजसमंद से पहुंचे वन विभाग का रेस्क्यू दल लगातार पैंथर के पीछे रहा, तभी पैंथर गश खाकर जंगल में गिर गया और दम तोड़ दिया. बाद में पैंथर के शव को देलवाड़ा की नर्सरी में पहुंचाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतेष्टी की कार्रवाई की जाएगी. घटना की सूचना पाकर पैंथर को देखने के लिए बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोग पहुंच गए. हालांकि, कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर देलवाड़ा थाने का पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा.

पैंथर हमले के बाद घायल था. सुबह चार वनकर्मियों पर हमले के बाद जंगल में उसकी मौत हो गई. संभवत: हृदयाघात से पैंथर की मौत हो सकती है. हालांकि, वास्तविक कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. घायल वनकर्मियों को अनंता हॉस्पिटल में इलाज जारी है. -इस्माइल शेख, रेंजर वन विभाग नाथद्वारा.

