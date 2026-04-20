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विधायक दीप्ति का हमला-महिला आरक्षण बिल गिराकर विपक्ष ने दिखाई अपनी मानसिकता

माहेश्वरी ने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाता.

MLA Deepti Maheshwari speaking to the media in Udaipur.
उदयपुर में मीडिया से बात करते हुए विधायक दीप्ति माहेश्वरी (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 4:52 PM IST

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उदयपुर: केंद्र की मोदी सरकार का महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में आवश्यक बहुमत के अभाव में गिर गया. भाजपा इसे लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिए हुए है. इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह बिल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे रोककर अपनी मानसिकता उजागर कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि देश की आधी आबादी निर्णय लेने की प्रक्रिया में आगे आए और नेतृत्व की भूमिका निभाए. इस तरह के विरोध से साफ हो गया कि विपक्ष महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के खिलाफ है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि एक महिला नेता होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध करना दुर्भाग्यपूर्ण है.

राजसमंद विधायक दीप्ति बोलीं... (ETV Bharat Udaipur)

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भ्रष्टाचार में कमी का हवाला: विधायक दीप्ति ने तर्क दिया कि अगर महिलाओं को सत्ता और नेतृत्व में अधिक अवसर मिलेंगे तो शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी. साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी देखने को मिलेगी. प्रेस वार्ता के दौरान जब पार्टी के भीतर महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार को लेकर सवाल उठाए तो विधायक ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया. भाजपा में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और सम्मानजनक स्थान दिया जाता है. साथ ही संगठन में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है.

एक सुर में महिला आरक्षण: विधायक माहेश्वरी ने स्पष्ट किया, भले ही बिल इस बार पारित नहीं हो पाया हो, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास लगातार जारी रहेंगे. भविष्य में यह मुद्दा और मजबूती से उठाया जाएगा. भाजपा नेता रजनी डांगी, किरण तातेड़, प्रतिभा नागदा आदि पदाधिकारी मौजूद थे. सभी ने एक सुर में महिला आरक्षण के समर्थन में बात रखी.

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