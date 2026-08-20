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राजसमंद: मंदिर में शराब का विरोध करने पर हत्या का आरोप, 46 दिन बाद कब्र से निकाला शव

राजसमंद: जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के कराई गांव में एक व्यक्ति की मौत के 46 दिन बाद उसका शव कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम कराया गया. मृतक की पत्नी ने गांव के चार लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की थी. इसके बाद नाथद्वारा एसडीएम भागीरथसिंह के नेतृत्व में दफन शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद फिर उसे दफना दिया गया.

खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्रसिह भाटी ने बताया कि मचींद पंचायत के कराई गांव में 36 वर्षीय सुरेश दास की 3 जुलाई को मौत हो गई थी. उस समय परिजनों ने सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार शव को दफना दिया था. इसके बाद 29 जुलाई को मृतक की पत्नी सीमादेवी आईजी उदयपुर के समक्ष पेश हुई और पति की हत्या की आशंका जताई. इस पर आईजी ने जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद 31 जुलाई को खमनोर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.

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मंदिर में शराब पीने से रोकने पर विवाद का आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी सीमा देवी का आरोप है कि 3 जुलाई की रात सुरेश दास और उसका बड़ा बेटा अजय आवरीमाता मंदिर में सो रहे थे. रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चार लोग कथित तौर पर शराब लेकर मंदिर पहुंचे और वहां शराब पीने लगे. सुरेश ने मंदिर में शराब पीने का विरोध किया तो आरोपियों के साथ उसका विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने पत्थर से सुरेश के पेट पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर गिर गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि तीन अन्य लोगों ने सुरेश के साथ मारपीट की.

गवाह को धमकी और दबाव में शव दफनाना: सीमा देवी का आरोप है कि उसका बेटा अजय इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था. उसे भी आरोपियों द्वारा धमकी दी गई कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. आरोपी सुबह तक मंदिर में बैठे रहे और बाद में वहां से चले गए. घटना के बाद अजय घर पहुंचा और अपनी मां को पूरी बात बताई. सीमा देवी अपने पति को लेकर नाथद्वारा अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया. महिला का आरोप है कि आरोपी भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस में शिकायत करने पर उसे और उसके पांच बच्चों को जान से मारने की धमकी दी. इस भारी दबाव और डर के कारण परिजनों ने शुरुआत में सुरेश के शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया और शव को गांव ले जाकर दफना दिया.