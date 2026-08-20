राजसमंद: मंदिर में शराब का विरोध करने पर हत्या का आरोप, 46 दिन बाद कब्र से निकाला शव
राजसमंद के खमनोर में सुरेश दास की मौत मामले में 46 दिन बाद शव कब्र से निकाल पोस्टमार्टम कराया गया.
Published : August 20, 2026 at 7:50 PM IST
राजसमंद: जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के कराई गांव में एक व्यक्ति की मौत के 46 दिन बाद उसका शव कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम कराया गया. मृतक की पत्नी ने गांव के चार लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से शिकायत की थी. इसके बाद नाथद्वारा एसडीएम भागीरथसिंह के नेतृत्व में दफन शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद फिर उसे दफना दिया गया.
खमनोर थाना प्रभारी नरेंद्रसिह भाटी ने बताया कि मचींद पंचायत के कराई गांव में 36 वर्षीय सुरेश दास की 3 जुलाई को मौत हो गई थी. उस समय परिजनों ने सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार शव को दफना दिया था. इसके बाद 29 जुलाई को मृतक की पत्नी सीमादेवी आईजी उदयपुर के समक्ष पेश हुई और पति की हत्या की आशंका जताई. इस पर आईजी ने जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद 31 जुलाई को खमनोर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.
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मंदिर में शराब पीने से रोकने पर विवाद का आरोप: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी सीमा देवी का आरोप है कि 3 जुलाई की रात सुरेश दास और उसका बड़ा बेटा अजय आवरीमाता मंदिर में सो रहे थे. रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चार लोग कथित तौर पर शराब लेकर मंदिर पहुंचे और वहां शराब पीने लगे. सुरेश ने मंदिर में शराब पीने का विरोध किया तो आरोपियों के साथ उसका विवाद हो गया. आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने पत्थर से सुरेश के पेट पर वार किया, जिससे वह अचेत होकर गिर गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि तीन अन्य लोगों ने सुरेश के साथ मारपीट की.
गवाह को धमकी और दबाव में शव दफनाना: सीमा देवी का आरोप है कि उसका बेटा अजय इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह था. उसे भी आरोपियों द्वारा धमकी दी गई कि यदि उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. आरोपी सुबह तक मंदिर में बैठे रहे और बाद में वहां से चले गए. घटना के बाद अजय घर पहुंचा और अपनी मां को पूरी बात बताई. सीमा देवी अपने पति को लेकर नाथद्वारा अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया. महिला का आरोप है कि आरोपी भी अस्पताल पहुंचे और पुलिस में शिकायत करने पर उसे और उसके पांच बच्चों को जान से मारने की धमकी दी. इस भारी दबाव और डर के कारण परिजनों ने शुरुआत में सुरेश के शव का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया और शव को गांव ले जाकर दफना दिया.
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कब्र से शव निकालना और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई: आरोपों की गंभीरता को देखते हुए शव का दोबारा मेडिकल परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया. नाथद्वारा एसडीएम भागीरथसिंह के आदेश पर पुलिस, प्रशासन व मेडिकल की टीम गठित की गई. खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी पुलिस जाप्ते के साथ कराई गांव पहुंचे. इसके बाद FSL टीम और मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया. खमनोर अस्पताल के प्रभारी डॉ. ओमप्रकाश लाठी के नेतृत्व में डॉ. लक्ष्मीकांत और डॉ. आशीष गर्ग की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और उसी जगह शव का पोस्टमार्टम किया गया. एसडीएम भागीरथसिंह की निगरानी में आवश्यक नमूने और साक्ष्य जुटाए गए. कार्रवाई पूरी होने के बाद शव को दोबारा दफना दिया गया और यह पूरी प्रक्रिया दिनभर चलती रही.
पोस्टमॉर्टम व एफएसएल से खुलेगा मौत का राज: थाना प्रभारी नरेंद्रसिंह ने बताया कि 46 दिन बाद शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया है और एफएसएल टीम ने भी आवश्यक साक्ष्य और नमूने लिए हैं. अब पोस्टमॉर्टम और एफएसएल रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ेगा. इस मेडिकल जांच से ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी कि सुरेश की हत्या हुई थी या नहीं और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई थी.
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