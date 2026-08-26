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राजसमंद: खुद को IT अफसर बताकर होटल मालिक से 8.5 लाख ठगे, पुलिस ने 4 घंटे में दबोचा

राजसमंद में खुद को इनकम टैक्स अफसर बताकर होटल कारोबारी से साढ़े आठ लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग पकड़ा.

ठग को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया
ठग को पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 8:52 PM IST

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राजसमंद: खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर एक होटल कारोबारी से साढ़े आठ लाख रुपए ठगने वाले शातिर जालसाज को राजसमंद पुलिस ने महज 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी वारदात को अंजाम देकर कार से गुजरात भागने की फिराक में था, जिसे उदयपुर के खेरवाड़ा में रेंज स्तरीय नाकाबंदी के दौरान दबोचा गया. पुलिस ने आरोपी के पास से ठगे गए 50 हजार रुपए नकद और 8 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन बरामद कर ली है.

6 महीने तक जताया भरोसा, फिर दिया झांसा: जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने बताया कि आरोपी की पहचान अतित शाह, निवासी गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद के रूप में हुई है. आरोपी ने खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताने के लिए फर्जी आईडी कार्ड भी बना रखे थे. वह पिछले छह महीनों से बडारड़ा स्थित 'होटल काठियावाड़' पर लगातार खाना खाने आता था, जिससे होटल कारोबारी वेणीराम कुमावत का उस पर गहरा विश्वास हो गया. इस दौरान आरोपी ने वेणीराम को राजसमंद में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में निवेश करने का झांसा दिया और होटल को खरीदने या पार्टनरशिप करने का ऑफर भी दिया.

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'शुभ मुहूर्त' की मनगढ़ंत कहानी: एसपी के अनुसार योजना के मुताबिक, 24 अगस्त को आरोपी होटल पहुंचा और कारोबारी को बताया कि आज ही होटल हैंडओवर करने का शुभ मुहूर्त है. उसने कहानी बुनी कि उसकी पत्नी और 'भोपाजी' 60 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं. चूंकि आज उसकी पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए वह उसे 4 तोले की सोने की चेन गिफ्ट करना चाहता है. साथ ही, उसने 500 रुपए के नए नोटों की 50 हजार रुपए की गड्डी मांगी और कहा कि यह राशि वह होटल के कर्मचारियों को जन्मदिन के उपलक्ष्य में बांटेगा. कारोबारी वेणीराम उसकी बातों में आ गए और चेन व कैश लाकर दे दिए. रकम हाथ में आते ही आरोपी मोबाइल बंद कर कार से फरार हो गया.

सीसीटीवी फुटेज और नाकाबंदी से 4 घंटे में दबोचा: ठगी का अहसास होते ही पीड़ित वेणीराम ने तुरंत राजनगर थाना पुलिस को सूचित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी नेत्रपाल सिंह के निर्देशन में पुलिस ने तुरंत होटल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. आरोपी की कार का सुराग मिलते ही उदयपुर पुलिस को अलर्ट किया गया और पूरे संभाग में रेंज स्तरीय नाकाबंदी करवाई गई.

राजनगर थाना पुलिस लगातार आरोपी की कार का पीछा कर रही थी. इसी दौरान खेरवाड़ा थाना प्रभारी मनमथ आड़ा ने मुस्तैदी दिखाते हुए गुजरात बॉर्डर की तरफ भाग रहे आरोपी अतित शाह को नाकाबंदी में दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से पूरी राशि और जेवर बरामद कर लिए हैं और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है.

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FRAUD IN RAJSAMAND
ATIT SHAH ARRESTED
HOTEL KATHIAWAD RAJSAMAND
इनकम टैक्स अधिकारी बनकर ठगी
FAKE IT OFFICER ARRESTED

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