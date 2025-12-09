ETV Bharat / state

राजसमंद: जिला परिषद की आखिरी साधारण सभा में क्षमा मांगते हुए रो पड़ी जिला प्रमुख, ये है मामला

कलेक्टर ने साधारण सभा में अधिकारियों को चेताया कि कोई भी जन समस्या हो या विभागीय कार्य, वह तय समय में पूरा होना ही चाहिए.

General Meeting of District Council
जिला परिषद की आखिरी साधारण सभा (ETV Bharat Rajsamand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
राजसमंद: भाजपा के जिला परिषद का कार्यकाल दो दिन बाद खत्म होने वाला है. इससे पहले मंगलवार को जिला परिषद की आखिरी साधारण सभा की बैठक में जिला परिषद सदस्यों व प्रधानों के द्वारा क्षेत्र के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. बिजली, पानी, सड़क, खनन संबंधी समस्या के समयबद्ध निस्तारण के लिए जिला प्रमुख रतनीदेवी चौधरी ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए. साथ ही जनता के मुद्दों को लेकर कभी आवेश में अनर्गल कह दिया हो, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए रो पड़ी. सीईओ ब्रजमोहन बैरवा ने बात संभालते हुए बोले कि आप पद पर हो या न हो, तब भी जनसमस्याएं बताएंगे, तो उनका समयबद्ध जरूर निस्तारण करेंगे.

निस्तारण की मांग: जिला परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में मंगलवार दोपहर बैठक शुरू हुई, जिसके प्रारंभ में सीईओ ब्रजमोहन बैरवा ने गत बैठक का कार्रवाई विवरण सदन में रखा, जिसे पारित किया गया. फिर उप प्रमुख सोहनीदेवी गुर्जर, जिला परिषद कुकसिंह, समुद्रसिंह, पप्पुलाल, देलवाड़ा प्रधान कसनी भील, भीम प्रधान वीरमसिंह, लेहरूलाल अहीर, दीनदयाल गिरी ने पेयजल, बिजली, सड़क की समस्या के मुद्दे सदन में रखे. गत सदस्यों ने अधूरी सड़क, पाइप लाइन, बंद आरओ प्लांट, खराब हैंडपंप, निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करते हुए तकनीकी खामी से कई त्रुटियां आ गई, जिसकी वजह से लोग कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. इसलिए जिला स्तर से कॉमन ऑर्डर निकाल निस्तारण की मांग उठाई.

जिला प्रमुख ने किस बात की मांगी माफी? देखें वीडियो (ETV Bharat Rajsamand)

जिला प्रमुख की आंखों से बहे आंसू: इस पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने निस्तारण का आश्वासन दिया. साथ ही अधिकारियों को चेताया कि कोई भी जन समस्या हो या विभागीय कार्य हो, वह तय समय में पूरा होना ही चाहिए. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. देलवाड़ा क्षेत्र में बढ़ी चोरी व नशे के अवैध कारोबार का मुद्दा भी उठा, तो एसपी ने उचित व सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस दौरान जिला प्रमुख रतनीदेवी चौधरी ने कहा कि अगले दो दिन बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, वे संतुष्ट है कि जनता की समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निस्तारण कर पाई. इस दौरान अगर अधिकारीगण या सदस्यों से कोई अपशब्द गलती से बोल दिए हाें, तो माफ करना. यह कहते हुए जिला प्रमुख की आंखों से आंसू बह गए.

सीईओ ब्रजमोहन बैरवा ने बात को संभालते हुए कहा कि यह बड़ा भावुक पल है, मगर लोकतंत्र में हो सकता है कि अगले कार्यकाल में फिर रिपीट हो जाए. कुछ कहा नहीं जा सकता है. इस पर सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर अभिवादन किया. इस दौरान उप जिला प्रमुख सोहनीदेवी गुर्जर, एसीईओ सुमन अजमेरा, देवगढ़ उप प्रधान गेहरीलाल गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे.

आखिरी बैठक में नहीं आए सांसद-विधायक: जिला परिषद राजसमंद में जिला प्रमुख रतनीदेवी चौधरी के कार्यकाल की आखिरी बैठक में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ सहित चारों विधायक सुरेंद्रसिंह राठौड़, हरिसिंह रावत, दीप्ति माहेश्वरी व विश्वराजसिंह मेवाड़ अनुपस्थित रहे. बैठक के अंत में सभी जिला परिषद सदस्यों, प्रधान का श्रीनाथजी की तस्वीर भेंट कर विदाई दी गई.

