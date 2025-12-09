ETV Bharat / state

राजसमंद: जिला परिषद की आखिरी साधारण सभा में क्षमा मांगते हुए रो पड़ी जिला प्रमुख, ये है मामला

जिला परिषद की आखिरी साधारण सभा ( ETV Bharat Rajsamand )