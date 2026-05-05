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बड़ा हादसा : राजसमंद में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक जिंदा जला

राजस्थान के राजसमंद जिले में भीषण सड़क हादसा. टैंकर में भीषण आग लगने के बाद 10-15 किमी दूर तक दहशत का माहौल बन गया.

Tanker Overturn in Rajsamand
केमिकल से भरा टैंकर पलटा... (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 6:05 PM IST

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राजसमंद: जिले में दिवेर थाना क्षेत्र के छापली घाट में बीच हाईवे पर मंगलवार को केमिकल से भरा टैंकर पलट गया. टैंकर पलटते ही भीषण आग लगने के कारण चालक जिंदा जल गया. हादसे के बाद भभकी आग का आसमान में उठे धुएं के गुबार 10 से 15 किमी दूर तक दिखाई दे रहे थे. वहीं, करीब 2 घंटे तक हाईवे बाधित रहा. बाद में दिवेर व देवगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग नियंत्रित होने के बाद फोरलेन पर एकतरफा यातायात व्यवस्था बहाल की गई. सूचना के बाद भीम डीएसपी राकेश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए.

दिवेर थाना प्रभारी दलपत सिंह ने बताया कि उदयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा केमिकल से भरा टैंकर छापली घाट उतरते वक्त बेकाबू हो गया और बीच हाईवे पर पलट गया. पलटते ही टैंकर में आग लग गई. केमिकल हाईवे व उसके किनारे में बने नाले में बह गया, जिससे आग काफी तेज भभकी. इस कारण पूरा टैंकर आग की लपटों व धुएं से घिर गया. सूचना पर सबसे पहले दिवेर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों तरफ यातायात व्यवस्था को रोका गया.

राजसमंद में हाईवे पर बड़ा हादसा (ETV Bharat Rajsamand)

उसके बाद राजसमंद, आमेट व देवगढ़ नगर निकाय से दमकलें मंगवाई गईं. दमकलों ने पहुंच कर आग को काबू करने के प्रयास किया, तब तक फोरलेन के दोनों तरफ वाहनों को रोक दिया गया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए भीम से पुलिस उपअधीक्षक राकेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि ड्राइवर केमिकल से भरा टैंकर लेकर अजमेर की तरफ जा रहा था, जो जिंदा जल गया. प्रथम दृष्टया चालक की पहचान उदयपुर निवासी सोहनलाल डांगी के रूप में की गई है. पुलिस ने टैंकर नम्बर के आधार पर उसके मालिक का पता किया है.

बाइक से लेकर बस-ट्रकों तक की लगी कतारें : इस घटना के बाद हाईवे के दोनों तरफ बाइक से लेकर कार, जीप, ट्रैक्टर, बस व ट्रकों की लंबी कतार लग गई. बाद में एकतरफा यातायात करने के बाद भी पुलिस को जाम खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दो घंटे तक हाईवे जाम रहा और वैकल्पिक रास्ते भी नहीं हैं. इस कारण आग बुझने के बाद वाहन चालक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके, तब तक बसों में बैठे यात्री हों या अन्य वाहन चालक, सभी काफी परेशान हुए.

पढ़ें : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कैंटर में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

फोरलेन के बाद भी हादसा, उठे सवाल : गोमती से ब्यावर तक नवनिर्मित फोरलेन पर छापली घाट को काटा गया और दुर्घटना के डेंजर जोन को खत्म करना था, लेकिन इस हादसे के बाद फिर छापली घाट की सड़क को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. छापली घाट में ही सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और अब फोरलेन बनने के बाद भी दुर्घटनाएं नहीं रूक रही हैं. ऐसे में फोरलेन निर्माण की तकनीक पर सवाल उठ रहे हैं.

आग बुझी, फिर भी तपिश कम नहीं : छापली घाट में केमिकल से भरा टैंकर आग से पूरी तरह जल गया. उसमें चालक का शरीर भी राख में तब्दील हो गया. दो से तीन घंटे बाद आग पूरी तरह बुझ गई, फिर भी दुर्घटनास्थल की तपिश इतनी थी कि लोगों को जले टैंकर के पास जाना भी मुश्किल हो रहा था.

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