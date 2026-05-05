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बड़ा हादसा : राजसमंद में हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक जिंदा जला

राजसमंद: जिले में दिवेर थाना क्षेत्र के छापली घाट में बीच हाईवे पर मंगलवार को केमिकल से भरा टैंकर पलट गया. टैंकर पलटते ही भीषण आग लगने के कारण चालक जिंदा जल गया. हादसे के बाद भभकी आग का आसमान में उठे धुएं के गुबार 10 से 15 किमी दूर तक दिखाई दे रहे थे. वहीं, करीब 2 घंटे तक हाईवे बाधित रहा. बाद में दिवेर व देवगढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग नियंत्रित होने के बाद फोरलेन पर एकतरफा यातायात व्यवस्था बहाल की गई. सूचना के बाद भीम डीएसपी राकेश वर्मा भी मौके पर पहुंच गए.

दिवेर थाना प्रभारी दलपत सिंह ने बताया कि उदयपुर से अजमेर की तरफ जा रहा केमिकल से भरा टैंकर छापली घाट उतरते वक्त बेकाबू हो गया और बीच हाईवे पर पलट गया. पलटते ही टैंकर में आग लग गई. केमिकल हाईवे व उसके किनारे में बने नाले में बह गया, जिससे आग काफी तेज भभकी. इस कारण पूरा टैंकर आग की लपटों व धुएं से घिर गया. सूचना पर सबसे पहले दिवेर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों तरफ यातायात व्यवस्था को रोका गया.

राजसमंद में हाईवे पर बड़ा हादसा (ETV Bharat Rajsamand)

उसके बाद राजसमंद, आमेट व देवगढ़ नगर निकाय से दमकलें मंगवाई गईं. दमकलों ने पहुंच कर आग को काबू करने के प्रयास किया, तब तक फोरलेन के दोनों तरफ वाहनों को रोक दिया गया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए भीम से पुलिस उपअधीक्षक राकेश वर्मा भी मौके पर पहुंचे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि ड्राइवर केमिकल से भरा टैंकर लेकर अजमेर की तरफ जा रहा था, जो जिंदा जल गया. प्रथम दृष्टया चालक की पहचान उदयपुर निवासी सोहनलाल डांगी के रूप में की गई है. पुलिस ने टैंकर नम्बर के आधार पर उसके मालिक का पता किया है.