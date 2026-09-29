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ACB Action : राजसमंद में 25 लाख की रिश्वत लेते व्यक्ति को पकड़ा, सीजीएसटी अधीक्षक डिटेन और दलाल गिरफ्तार

एसीबी की बड़ी कार्रवाई. 3 करोड़ के नोटिस को रफादफा करने के लिए मांगी थी रिश्वत. जानिए पूरा मामला...

Rajsamand ACB Action
एसीबी ने रिश्वत लेते सुशील पारीक को पकड़ा (Source : Rajsamand ACB)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 6:33 PM IST

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राजसमंद: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने सीजीएसटी के 3 करोड़ के नोटिस को रफादफा करने की एवज में रिश्वत की पहली किश्त के 25 लाख रुपए लेते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. साथ ही सीजीएसटी उदयपुर के अधीक्षक सांवलराम व दलाल को ट्रैप करने की सूचना है.

एसीबी के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि सीजीएसटी में अनियमितता को लेकर केन्द्रीय जीएसटी विभाग द्वारा 3.12 करोड़ के नोटिस राजसमंद की कुछ फर्मों को जारी किए. इस अनियमितता को रफादफा करने या नोटिस की राशि कम करने की एवज में सीजीएसटी उदयपुर के अधीक्षक सांवलराम द्वारा करीब एक करोड़ की रिश्वत मांगने की बात सामने आई.

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उसके बाद 60 लाख रुपए की रिश्वत पर सहमति बनी और पहली किश्त के रूप में 25 लाख रुपए की रिश्वत सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम के लिए राजसमंद के दलाल अनिल पारीक को देना तय हुआ. इस पर संबंधित फर्म का प्रतिनिधि 25 लाख रुपए लेकर राजसमंद पहुंचा, तो दलाल अनिल पारीक ने उक्त रिश्वत की राशि राजसमंद में सौ फीट रोड स्थित टायर शोरूम पर सुशील पारीक को दी गई.

इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने शोरूम पर दबिश देकर रिश्वत की राशि जब्त कर ली. साथ ही एसीबी टीम राजसमंद के इनपुट पर कोटा की टीम द्वारा सुकेत से सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम को ट्रैप किया, जबकि दलाल अनिल पारीक को भी एसीबी की दूसरी टीम ने केलवा से गिरफ्तार कर लिया है. कोटा में पकड़े गए सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम को लेकर एसीबी की टीम राजसमंद पहुंच रही है. वहीं, प्राइवेट व्यक्ति सुशील पारीक के साथ सीजीएसटी अधीक्षक की मेडिकल जांच के साथ अग्रिम कार्रवाई एसीबी टीम राजसमंद कर रही है. फिलहाल, एसीबी की टीम ने सुशील पारीक और अनिल पारीक को गिरफ्तार कर लिया है.

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