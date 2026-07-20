ACB Action : राजसमंद में 1300 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर को किया गिरफ्तार
एसीबी की टीम ने आरोपी के कक्ष की तलाशी के साथ रिश्वत की राशि को बरामद कर लिया है.
Published : July 20, 2026 at 5:14 PM IST
राजसमंद: आरके जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन की एवज में 1300 रुपए की रिश्वत लेते डॉक्टर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया. एसीबी राजसमंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि आरके जिला चिकित्सालय में कार्यरत जूनियर सर्जन डॉ. पंकज जैन की शिकायत मिली. शिकायत में बताया गया कि आंख के पास ऑपरेशन की एवज में मरीज के परिजनों से डॉ. पंकज जैन ने 2 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. बाद में 1800 रुपए पर सहमति बनी और 500 रुपए एडवांस ले लिए.
इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्लान के तहत पीड़ित 1300 रुपए लेकर पहुंचा और डॉक्टर ने रिश्वत राशि ले ली. इस पर पीड़ित का इशारा पाते ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आरोपी डॉ. पंकज जैन को पकड़ लिया और हाथ धुलवाए, तो रंग निकल आया. इस तरह एसीबी की टीम ने रिश्वत राशि को जब्त करते हुए आरोपी डॉ. पंकज को गिरफ्तार कर लिया. फिर उसके दफ्तर की भी तलाशी ली गई. साथ ही आरके जिला चिकित्सालय प्रशासन ने डॉक्टर का सर्विस रिकॉर्ड मांग है. अब आरोपी को मंगलवार को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा.
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डाॅक्टरों के रिश्वत मांगने की कई शिकायतें : आरके चिकित्सालय में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर द्वारा रिश्वत मांगने की कई शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं. डॉक्टर के निजी एजेंट सरकारी अस्पताल में घुमने की शिकायत पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने निरीक्षण किया. साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को खास निर्देश दिए. अब रिश्वत लेते एक डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया. वहीं, अब एसीबी द्वारा अन्य डॉक्टर व पीएमओ की भूमिका की जांच जारी है.