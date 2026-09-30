ETV Bharat / state

Rajsamand ACB Action : सीजीएसटी अधीक्षक के आवास से 17 लाख नकद और 18 लाख के गहने जब्त, दलाल चाचा-भतीजा गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्तार में सीजीएसटी अधीक्षक व दलाल चाचा-भतीजा ( Source : Rajsamand ACB )

राजसमंद: एसीबी ने सीजीएसटी के 3.12 करोड़ रुपए के नोटिस की राशि कम करने की एवज में 60 लाख रुपए रिश्वत में से पहली किश्त के 25 लाख रुपए लेते दलाल सुशील पारीक व अनिल पारीक को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि उदयपुर के सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम को कोटा के सुकेत से डिटेन कर लिया. एसीबी की टीम द्वारा मुख्य आरोपी सांवलराम के आवास की तलाशी लेने पर मंगलवार देर रात को 17 लाख रुपए नकद व 18 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर भी बरामद किया गया है. अब तीनों आरोपियों को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई चल रही है.