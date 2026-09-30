Rajsamand ACB Action : सीजीएसटी अधीक्षक के आवास से 17 लाख नकद और 18 लाख के गहने जब्त, दलाल चाचा-भतीजा गिरफ्तार
सीजीएसटी नोटिस की राशि कम करने की एवज में 25 लाख रिश्वत लेते पकड़े तीन आरोपी. जीएसटी अधीक्षक के आवास से नकद और गहने जब्त...
Published : September 30, 2026 at 1:00 PM IST
राजसमंद: एसीबी ने सीजीएसटी के 3.12 करोड़ रुपए के नोटिस की राशि कम करने की एवज में 60 लाख रुपए रिश्वत में से पहली किश्त के 25 लाख रुपए लेते दलाल सुशील पारीक व अनिल पारीक को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि उदयपुर के सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम को कोटा के सुकेत से डिटेन कर लिया. एसीबी की टीम द्वारा मुख्य आरोपी सांवलराम के आवास की तलाशी लेने पर मंगलवार देर रात को 17 लाख रुपए नकद व 18 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर भी बरामद किया गया है. अब तीनों आरोपियों को एसीबी की स्पेशल कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई चल रही है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद के एएसपी हिम्मत सिंह चारण ने बताया कि एक व्यक्ति ने एसीबी में शिकायत की, जिसमें बताया कि उनके पिता के नाम पर तीन फर्म हैं, जिसे केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) द्वारा 3.12 करोड़ का शो कॉज नोटिस जारी किया है. इस नोटिस की राशि को कम करने के लिए उदयपुर में सीजीएसटी कार्यालय में संपर्क किया.
इसी बीच राजसमंद में अनिल पारीक से सीजीएसटी की राशि कम करने की एवज में रिश्वत मांगी. इस पर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की, तो एसीबी ने पीड़ित को शिकायत का सत्यापन कराने के लिए टेप रिकॉर्डर दे दिया. पीड़ित ने अनिल पारीक से संपर्क किया, तो अनिल पारीक ने मोबाइल पर सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम से बात की, जिसमें 60 लाख रुपए की रिश्वत तय हुई और पहली किश्त के रूप में 25 लाख रुपए देना तय हुआ.
पढ़ें : ACB Action : राजसमंद में 25 लाख की रिश्वत लेते व्यक्ति को पकड़ा, सीजीएसटी अधीक्षक डिटेन और दलाल गिरफ्तार
इसके तहत 29 सितंबर दोपहर को पीड़ित 25 लाख रुपए लेकर राजसमंद सौ फीट रोड पर पहुंचा, जहां अनिल पारीक ने मोबाइल पर बताया कि वह अभी केलवा पेट्रोल पम्प के पास है, लेकिन वह राशि सौ फीट रोड स्थित टायर शोरूम पर उनके भतीजे सुशील पारीक को दे दे. इस तरह पीड़ित ने यह राशि सुशील पारीक को दे दी.
इसके साथ ही एसीबी ने घेराबंदी कर पहले सुशील पारी को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि दूसरी टीम ने केलवा के पेट्रोल पम्प से अनिल पारीक को पकड़ लिया और एसीबी की तीसरी झालावाड़ टीम ने कोटा के सुकेत से सीजीएसटी अधीक्षक सांवलराम को पकड़ लिया. मंगलवार देर रात तक तीनों आरोपियों को राजसमंद एसीबी कार्यालय ले आए, जहां गिरफ्तारी के साथ ही रिश्वत को लेकर गहन पूछताछ की गई. उसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया.
पेट्रोल पंप से टायर शोरूम तक बना था नेटवर्क : गिरफ्तार दोनों आरोपी अनिल पारीक व सुशील रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं. अनिल पारीक केलवा में पेट्रोल पंप संचालित करता है, जबकि सुशील कुमार पारीक 100 फीट रोड पर टायर शोरूम चलाता है. एसीबी की कार्रवाई ने जीएसटी नोटिस के निपटारे के नाम पर बिचौलियों के जरिए रकम तय किए जाने के आरोपों की जांच का रास्ता खोल दिया है. अब जांच का फोकस अधिकारी और दोनों दलालों के बीच संपर्क, पूर्व लेन-देन और ऐसे अन्य मामलों पर रहेगा.
2 लाख असली, 23 लाख डमी राशि : एसीबी द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई, जिसमें 23 लाख रुपए डमी राशि थी. जबकि 2 लाख रुपए असल राशि थी. एसीबी ने उक्त रिश्वत की राशि को जब्त कर लिया. इसके अलावा आवास से मिले 17 लाख 30 हजार रुपए भी जब्त किए, जबकि 75 हजार रुपए के चांदी के जेवर बरामद किए हैं.