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कार्तिक अमावस्या की रात रजरप्पा में तंत्र-मंत्र की साधना, पूरी रात खुले रहे मां छिन्नमस्तिका के कपाट

रजरप्पा मंदिर दर्शन करने पहुंचे भक्त ( Etv Bharat )

रामगढ़: दीपावली की रात जब देशभर में लोग अपने घरों में दीप जलाकर मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी रात झारखंड के रामगढ़ स्थित सिद्धपीठ रजरप्पा में आस्था और साधना का एक अलग ही दृश्य देखने को मिला. यहां मां छिन्नमस्तिका का दरबार पूरी रात भक्तों के लिए खुला रहता है. कार्तिक अमावस्या की इस विशेष रात्रि में मां के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में साधक और तंत्र-मंत्र की साधना करने वाले लोग भी पहुंचे थे.

मंदिर परिसर के 13 हवन कुंडों में हवन, मंत्रोच्चार और जाप का सिलसिला चलता रहता है. मान्यता है कि इस पवित्र रात में मां की आराधना करने से साधकों को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है. मां छिन्नमस्तिका मंदिर में दीपावली की रात का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग रही. रोशनी की रंगीन लड़ियों, फूलों और गुब्बारों से सजा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था.