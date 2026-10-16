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फूलों से सजा मां छिन्नमस्तिका का दरबार, भक्तों को लुभा रही मंदिर की भव्य सजावट

रामगढ़: झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. आज षष्ठी तिथि है, भक्त मां के दरबार मे पहुंच रहे हैं. माता का आशीर्वाद ले रहे हैं साथ ही साथ मां के दरबार को रंग-बिरंगे देशी विदेशी फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है.

मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु जहां पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं, वहीं मंदिर की मनमोहक सजावट को अपने फोन में कैद करते भी नजर आ रहे हैं. रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ की अपनी अलग धार्मिक पहचान है. दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित इस पवित्र धाम में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है.

सजावट को लेकर वरिष्ठ पुजारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु

मंदिर में सुबह से ही दूर-दराज से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. मां के दरबार में फूलों की सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मंदिर पहुंचने वाले भक्त मां छिन्नमस्तिका के दर्शन कर परिवार की सुख-शांति, खुशहाली और मनोकामना मांग रहे हैं. धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ का विशेष महत्व है. मां के दरबार में पहुंचकर भक्त खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा महसूस करते हैं. आस्था, भक्ति और भव्य सजावट से रजरप्पा का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है.

मंदिर में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु (ETV Bharat)

मंदिर को 51 सिद्ध शक्तिपीठों में गिना जाता है. माना जाता है कि असम के कामाख्या के बाद तंत्र साधना के लिए यह सबसे पवित्र स्थानों में है. मुख्य मंदिर के चारों ओर तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी और मातंगी जैसी महाविद्याओं के मंदिर भी बने हैं. नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा हुई है.