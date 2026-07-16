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बुटाटी धाम विवाद: मंदिर समिति के समर्थन में उतरे राजपूत संगठन, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग

नागौर का बूटाटी धाम मंदिर (फाइल फोटो) ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नागौर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चतुरदासजी महाराज मंदिर बुटाटी धाम से जुड़े विवाद ने अब सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर नया मोड़ ले लिया है. मंदिर विकास समिति के समर्थन में मारवाड़ राजपूत सभा और राजपूत सभा जयपुर खुलकर सामने आ गई हैं. दोनों संगठनों ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग पत्र भेजकर वर्तमान जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे प्रकरण की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की है. इस संबंध में राजपूत सभा के अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई और मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया कि मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने ​नागौर जिला प्रशासन की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे. समिति अध्यक्ष ने 13 जुलाई 2026 को नागौर के जिला कलेक्टर को इस बारे में प्रतिवेदन भी सौंपा था, जिसमें जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता, वैधानिकता और प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी. उनका आरोप है कि जांच के दौरान मंदिर समिति के जवाब, लेखा अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया गया. साथ ही समिति को प्रभावी सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला. राजपूत संगठनों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र (ETV Bharat Jaipur)