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बुटाटी धाम विवाद: मंदिर समिति के समर्थन में उतरे राजपूत संगठन, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग

मारवाड़ राजपूत सभा जोधपुर और राजपूत सभा जयपुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मंदिर विवाद की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

Butati Dham Temple Dispute
नागौर का बूटाटी धाम मंदिर (फाइल फोटो) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
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जयपुर: नागौर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री चतुरदासजी महाराज मंदिर बुटाटी धाम से जुड़े विवाद ने अब सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर नया मोड़ ले लिया है. मंदिर विकास समिति के समर्थन में मारवाड़ राजपूत सभा और राजपूत सभा जयपुर खुलकर सामने आ गई हैं. दोनों संगठनों ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग पत्र भेजकर वर्तमान जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूरे प्रकरण की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की है.

इस संबंध में राजपूत सभा के अध्यक्ष रामसिंह चंदलाई और मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया कि मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने ​नागौर जिला प्रशासन की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे. समिति अध्यक्ष ने 13 जुलाई 2026 को नागौर के जिला कलेक्टर को इस बारे में प्रतिवेदन भी सौंपा था, जिसमें जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता, वैधानिकता और प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी. उनका आरोप है कि जांच के दौरान मंदिर समिति के जवाब, लेखा अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समुचित विचार नहीं किया गया. साथ ही समिति को प्रभावी सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला.

Butati Dham Temple Dispute
राजपूत संगठनों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र (ETV Bharat Jaipur)
Butati Dham Temple Dispute
राजपूत संगठनों की ओर से सीएम को लिखा गया पत्र (ETV Bharat Jaipur)

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पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित जांच अधिकारी के स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने जांच प्रक्रिया जारी रखी और रिपोर्ट पेश की. इससे रिपोर्ट की वैधानिकता पर प्रश्न हैं. साथ ही, राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद जांच आगे बढ़ाई गई. जांच से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए. समाज के दोनों नेतओं ने आरोपों की भी स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की.

सामाजिक सौहार्द बनाए रखना जरूरी: पत्र में न्याय के स्थापित सिद्धांत 'न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए' का उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले में सभी पक्षों का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है. संगठनों ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि इस प्रकरण को किसी भी स्थिति में राजपूत और जाट समाज के बीच जातीय विवाद का रूप नहीं लेने दिया जाए. उनका कहना है कि स्वतंत्र और पारदर्शी जांच ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है. दोनों राजपूत संगठनों ने मांग की है कि जब तक नई स्वतंत्र जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए. साथ ही मंदिर में पूजा-अर्चना, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और रोगियों की सेवा व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखी जाए.

राजपूत संगठनों की प्रमुख मांगें:

  • वर्तमान जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अंतिम निर्णय या कार्रवाई पर तत्काल रोक.
  • राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति का गठन.
  • समिति में मंदिर प्रशासन, ऑडिट और प्रशासनिक कानून के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल किए जाएं.
  • शिकायतकर्ता और मंदिर समिति दोनों को समान अवसर देकर सभी दस्तावेज और साक्ष्य रिकॉर्ड में लिए जाएं.
  • जांच अधिकारी के स्थानांतरण, हाईकोर्ट के आदेशों और दस्तावेज लीक होने के आरोपों की अलग से जांच.
  • जांच पूरी होने तक मंदिर की पूजा-अर्चना, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और सेवा व्यवस्था निर्बाध रखी जाए.

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