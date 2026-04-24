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शिमला फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, जानें क्यों सड़क पर दिया धरना

बिलासपुर की राजपुरा पंचायत में फोरलेन निर्माण कंपनी के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा. लोगों ने कंपनी पर कई आरोप लगाए हैं.

धरने पर बैठे लोग
धरने पर बैठे लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 12:12 PM IST

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बिलासपुर: जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायत राजपुरा में स्थानीय लोगों का आक्रोश सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ खुलकर सामने आया है. पंचायत के लोगों का आरोप है कि शिमला-धर्मशाला एनएच के निर्माण में लगी कंपनी की कार्यशैली सही नहीं है. इसके कारण हजारों की संख्या में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है. धूल-मिट्टी के कारण लोगों का जीना ही मुहाल हो गया है. बार-बार शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है.

कंपनी की कार्यशैली से नाराज लोगों ने आज शिमला–मंडी-भराड़ी एनएच पर पडलग के समीप सड़क पर बैठकर निजी कंपनी गावर के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि फोरलेन निर्माण कंपनी और प्रशासन मिलकर क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं. रिहायशी इलाकों के बेहद करीब कंपनी को निर्माण और संबंधित गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है. हल्की सी हवा चलने पर भी धूल और मिट्टी के गुबार पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं, जिससे लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है. इतना ही नहीं, निर्माणाधीन सड़क पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी नहीं कर रही है, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से ताक पर रखा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कंपनी के क्रैशर से उड़ रही धूल के कारण भी लोग परेशान हैं. इस फोरलेन निर्माण कंपनी के कारण हमारा जीना दुश्वार हो गया है.

जिम्मेदारी से बच रही निर्माण कंपनी

लोगों ने कहा कि नियमानुसार निर्माण स्थल और क्रैशर सामग्री पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव होना चाहिए, लेकिन कंपनी इस जिम्मेदारी से बच रही है. इसका खामियाजा न केवल स्थानीय निवासियों को, बल्कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों को भी भुगतना पड़ रहा है. प्रदूषण की वजह से बुजुर्गों और बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

नहीं मिल रहा सही मुआवजा

प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा सरकार के तय मापदंडों से काफी कम दिया जा रहा है. जहां एक ओर केंद्र सरकार के सर्कुलर के अनुसार एक बीघा जमीन की कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है, वहीं किसानों को मात्र 70 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिया जा रहा है.
प्रशासन और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित कंपनी की होगी.

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