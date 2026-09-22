राजपाल कश्यप ने कहा- "अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे मंत्री संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर"
सुलतानपुर में सपा नेता राजपाल कश्यप ने मंत्री संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 8:35 PM IST
सुलतानपुर: पीडीए पंचायत के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने सुलतानपुर में प्रदेश सरकार में शामिल पिछड़े वर्ग के मंत्रियों पर तीखा निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद ये मंत्री अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं.
राजपाल कश्यप ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि संजय निषाद अपने समाज से जुड़े मामलों में भी असरदार तरीके से बात नहीं रख पाए.
मंत्री होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा न्याय: उन्होंने दावा किया कि एक निषाद युवक की हत्या के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी. जरूरत के समय उनके समाज के व्यक्ति को वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री होने के बाद भी अगर कोई नेता अपने समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहा है तो उसे जनता के सामने जवाब देना चाहिए. सपा नेता ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर भी जमकर हमला बोला.
ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद पर साधा निशाना: कश्यप ने आरोप लगाया कि सत्ता में शामिल होने के बाद पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर राजभर की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही. राजपाल कश्यप ने कहा कि पीडीए में शामिल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी. सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद की गैरमौजूदगी पर उन्होंने कहा कि वे समय पर साथ रहते हैं. उन्होंने कहा कि जैसे सुल्तानपुर की जनता ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव पर भरोसा जताया था, वैसे ही 2027 में भी पूरा भरोसा है.
2027 में सभी सीटों पर जीत का किया दावा: उन्हें उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जिले की सभी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएँगी. सपा नेता के इस बयान के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. पीडीए पंचायत के जरिए सपा अपने वोट बैंक को एकजुट करने में लगी है. वहीं विपक्षी मंत्रियों पर लगातार हमले बोलकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है.
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