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राजपाल कश्यप ने कहा- "अपने समाज को न्याय नहीं दिला पा रहे मंत्री संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर"

पीडीए पंचायत के बाद गरजे राजपाल कश्यप, 2027 में सभी सीटें जीतने का दावा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर: पीडीए पंचायत के बाद समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने सुलतानपुर में प्रदेश सरकार में शामिल पिछड़े वर्ग के मंत्रियों पर तीखा निशाना साधा. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के बावजूद ये मंत्री अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं. राजपाल कश्यप ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि संजय निषाद अपने समाज से जुड़े मामलों में भी असरदार तरीके से बात नहीं रख पाए. सुलतानपुर में सपा नेता राजपाल कश्यप. (Video Credit: ETV Bharat) मंत्री होने के बाद भी नहीं मिल पा रहा न्याय: उन्होंने दावा किया कि एक निषाद युवक की हत्या के मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी. जरूरत के समय उनके समाज के व्यक्ति को वेंटिलेटर तक नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री होने के बाद भी अगर कोई नेता अपने समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करा पा रहा है तो उसे जनता के सामने जवाब देना चाहिए. सपा नेता ने मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर भी जमकर हमला बोला.