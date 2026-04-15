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धान की खेती से हुआ मोहभंग, रजनीगंधा उगाकर किसान बना समृद्ध, बताए आमदनी के टिप्स

छत्तीसगढ़ के किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर दूसरी किस्म की खेती से आमदनी कर रहे हैं. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Good price of Rajnigandha in open market
धान की खेती से हुआ मोहभंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 1:14 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 2:22 PM IST

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रायपुर : रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक के सांकरा गांव के रहने वाले किसान संजय वर्मा, परंपरागत धान की खेती को छोड़कर अब फूल की खेती कर रहे हैं. किसान ने फसल चक्र परिवर्तन के तहत रजनीगंधा की खेती को महत्व दिया. उनके मुताबिक धान की खेती से आमदनी कम हो रही थी. ऐसे में उन्होंने रजनीगंधा फूल की खेती करने की सोची और आखिर इसे पूरा कर दिखाया.

पिछले 4 साल से कर रहे हैं खेती

पिछले 4 सालों से किसान संजय वर्मा 4 एकड़ क्षेत्र में रजनीगंधा की खेती कर रहे हैं. इस खेती से उन्हें आमदनी भी हो रही है. यह बहुवर्षीय फूल है, जो साल में 10 महीने तक उत्पादन देता है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उन्हें उद्यान विभाग से 70 हजार रुपए का अनुदान भी मिला था.संजय फूलों की खेती करके प्रति एकड़ डेढ़ लाख रुपए की आमदनी भी ले रहे हैं. रजनीगंधा का फूल, रायपुर और बिलासपुर के साथ ही नागपुर तक सप्लाई होता है.

Good price of Rajnigandha in open market
खुले बाजार में रजनीगंधी की अच्छी कीमत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पारंपरिक खेती छोड़कर अपनाई नई खेतीसांकरा के रहने वाले किसान संजय वर्मा पिछले 4 सालों से फसल चक्र परिवर्तन के तहत धान की खेती को छोड़कर रजनीगंधा फूल की खेती कर रहे हैं. किसान ने बताया कि धान की तुलना में रजनीगंधा फूल की खेती में आय थोड़ी ज्यादा होती है. 1 एकड़ में धान की खेती करने पर साल में 35 से 40 हजार की आमदनी होती है. लेकिन 1 साल रजनीगंधा की खेती करके प्रति एकड़ हमें डेढ़ लाख रुपए की आमदनी हो जाती है. वर्तमान में संजय वर्मा 4 एकड़ में रजनीगंधा की खेती कर रहे हैं.
रजनीगंधा उगाकर किसान बना समृद्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रजनीगंधा के लूज फ्लावर स्टिक और कंद भी मार्केट में बिकते हैं. रजनीगंधा फ्लावर के एक स्टिक 4 से 5 रुपए तक बिक्री होता है. रजनीगंधा के लूज फ्लावर 100 से लेकर 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकते हैं. रजनीगंधा का 1 नग कंद ढाई से 3 रुपए तक बिकता है. रजनीगंधा की खेती को देखने के लिए दूसरे किसान भी आते हैं उन्हें भी मैं रजनीगंधा की खेती की पूरी जानकारी देता हूं. कुछ लोग रजनीगंधा के कंद के लिए भी आते हैं- संजय वर्मा,किसान

Farmer chose flower farming
पारंपरिक खेती छोड़कर किसान ने चुनी फूलों की खेती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Farmer preparing to keep flowers safe
फूलों को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी करता किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसान संजय वर्मा ने बताया कि कल्चर डेवलप करके जैविक खाद भी हमारे द्वारा बनाया जाता है. उसी जैविक खाद को रजनीगंधा के पौधे में छिड़काव किया जाता है. एक बार रजनीगंधा के कंद को लगाने से यह 3 साल तक उत्पादन देता है. कमर्शियल प्रोडक्शन मार्च और अप्रैल के महीने में बंद हो जाता है. लेकिन साल में पूरे 10 महीने इसका उत्पादन लिया जा सकता है. रजनीगंधा के कंद को किसान पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे. रजनीगंधा के प्रज्जल वैरायटी की खेती कर रहे हैं, जो बेंगलुरु के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित है.

Higher profits from paddy cultivation
धान की खेती से मिला ज्यादा मुनाफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Farmer chose flower farming
रजनीगंधा उगाकर किसान बना समृद्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
धान की खेती से मोह भंगतिल्दा के उद्यान विकास अधिकारी आर आर आनंद ने बताया कि सांकरा के किसान संजय वर्मा को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 75 हजार का अनुदान दिया गया था. धान की खेती करके संजय वर्मा का मोह भंग हो गया था, जिसकी वजह से उसने रजनीगंधा की खेती का मन बनाया और पिछले 4 सालों से रजनीगंधा की खेती कर रहे हैं.

उद्यान विभाग के अधिकारी के मुताबिक तिल्दा ब्लॉक के लगभग 25 किसान फूलों की खेती कर रहे हैं. लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं है. कोई आधे एकड़ में तो कोई एक एकड़ में फूल की खेती कर रहे हैं. आर्किट रजनीगंधा, डचरोज, गेंदा और जरबेरा जैसे फूलों की खेती छोटे स्तर पर किसान कर रहे हैं.

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Last Updated : April 15, 2026 at 2:22 PM IST

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