ETV Bharat / state

मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की वजह क्या है सीएम सुक्खू? रजनी पाटिल के बयान ने चौंकाया!

प्रदेश कांग्रेस संगठन में सामने आ रही खींचतान को लेकर पाटिल ने कहा कि थोड़ी बहुत खींचतान हर जगह होती है, परिवार में भी होती है. सरकार और संगठन एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाएगा. हालांकि, संगठनात्मक बैठकों में जिला अध्यक्षों की ओर से रखी गई शिकायतों को लेकर पार्टी प्रभारी ने अनुशासन और आपसी समन्वय पर जोर दिया.

गौरतलब है कि हिमाचल कांग्रेस मिशन 2027 में जुट गई है. इसको लेकर शिमला में लगातार दो दिनों तक कांग्रेस में संगठनात्मक बैठकों का दौर चला. अब पार्टी ने मिशन-2027 की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है. वहीं, संगठनात्मक बैठकों में सामने आई शिकायतों ने पार्टी के भीतर ब्लॉक और जिला स्तर के तालमेल की चुनौती भी उजागर की है.

बता दें कि 25 सितंबर को सोलन दौरे पर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट के खाली पद को भरने को लेकर बात कही थी. सीएम सुक्खू ने कहा, "मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चली रहनी चाहिए, क्योंकि विभागों में फेरबदल भी किया जाना है. मंत्रिमंडल का एक पद और डिप्टी स्पीकर का एक पद खाली है. उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा. उससे पहले ही कैबिनेट के इन खाली पदों को भरने की कोशिश की जाएगी".

कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, "मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जब प्रस्ताव देंगे, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मीडिया के सामने कई बार जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने की बात दोहरा चुके हैं. लेकिन इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने जो बयान दिया, उसने सबको चौंका दिया है. उनके अनुसार सीएम सुक्खू की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव उन्हें दिया ही नहीं गया है. इससे साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिलहाल पार्टी स्तर पर कोई औपचारिक प्रस्ताव उनके पास नहीं है. ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार में दरी की वजह कही मुख्यमंत्री खुद तो नहीं है?

'90 फीसदी जिला अध्यक्षों ने की शिकायत' रजनी पाटिल ने कहा, "बैठकों के दौरान करीब 90 फीसदी जिला अध्यक्षों ने यह शिकायत रखी कि ब्लॉक अध्यक्ष उनकी बात नहीं सुनते. इससे संगठन के निचले स्तर पर समन्वय को लेकर पार्टी के सामने चुनौती का संकेत मिला है. अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस में लगभग सभी कमेटियों का गठन हो चुका है और जिन स्थानों पर अभी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वहां जल्द नियुक्तियां की जाएंगी".

2027 के लिए अभी से मैदान में उतरेगी कांग्रेस

रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं. जिला स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. कांग्रेस आने वाले समय में जनता के बीच जाएगी और सरकार की योजनाओं तथा पार्टी के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएगी.

पेपर लीक को बनाया जाएगा चुनावी मुद्दा

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पेपर लीक के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि कांग्रेस इसे जनता के बीच लेकर जाएगी. उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कारण 70 से 80 बच्चों ने आत्महत्या की। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि उन्होंने प्रेस वार्ता में पेश नहीं की.

‘छात्रों की गूंज’ हिमाचल में भी कराने की तैयारी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का जिक्र करते हुए पाटिल ने इसकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह किया गया है. उनका कहना था कि कांग्रेस छात्रों और आम लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखेगी तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा.

चुनाव आयोग पर पाटिल का तीखा हमला

रजनी पाटिल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को लेकर भी बेहद तीखी टिप्पणी की. उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. उन्होंने चुनाव आयोग को ‘चोर आयोग’ तक कहा. कांग्रेस की ओर से ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए और ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग करने की बात कही गई. कांग्रेस ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. पाटिल ने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया.

हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का भी किया जिक्र

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस को उम्मीद के विपरीत मिली हार का संदर्भ दिया और वोटों में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि 13 करोड़ लोगों के वोट काटे गए. हालांकि, इस आंकड़े का कोई स्वतंत्र स्रोत या विस्तृत आधार प्रेस वार्ता में प्रस्तुत नहीं किया गया. महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कथित ‘वोट चोरी’ के साथ, चुनाव चोरी और पार्टी चोरी होने का आरोप लगाया और एनसीपी का जिक्र किया.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू ने बता दिया कब भरेगी कैबिनेट की वैकेंसी, कहा- मंत्रिमंडल की चर्चा होती रहनी चाहिए