ETV Bharat / state

CM सुक्खू की हाईकमान से शिकायत की रिपोर्ट पर रजनी पाटिल ने क्या कहा? जयराम ठाकुर के दावों से तेज हुई थी सियासत

शिमला: पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर पार्टी हाईकमान से रिपोर्ट सौंपी थी. ऐसे में सोशल मीडिया में चल रही इन खबरों का रजनी पाटिल ने खंडन किया और इन दावों को गलत करार दिया है. साथ ही उन्होंने अटकलों और अपुष्ट जानकारी को प्रसारित करने से बचने की बात कही.

रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को नहीं सौंपी गई है. हाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हिमाचल में मुख्यमंत्री की कार्यशैली और सरकार को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी गई है. इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की कार्यशाली बदलने नहीं तो मुख्यमंत्री को बदलने की बात कही गई थी. अब इस मामले पर रजनी पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.



हाईकमान को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी: रजनी पाटिल