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CM सुक्खू की हाईकमान से शिकायत की रिपोर्ट पर रजनी पाटिल ने क्या कहा? जयराम ठाकुर के दावों से तेज हुई थी सियासत

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपे जाने की खबरों को सिरे से नकारा.

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल
हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
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शिमला: पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों दावा किया था कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर पार्टी हाईकमान से रिपोर्ट सौंपी थी. ऐसे में सोशल मीडिया में चल रही इन खबरों का रजनी पाटिल ने खंडन किया और इन दावों को गलत करार दिया है. साथ ही उन्होंने अटकलों और अपुष्ट जानकारी को प्रसारित करने से बचने की बात कही.

रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऐसी कोई रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को नहीं सौंपी गई है. हाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हिमाचल में मुख्यमंत्री की कार्यशैली और सरकार को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी गई है. इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की कार्यशाली बदलने नहीं तो मुख्यमंत्री को बदलने की बात कही गई थी. अब इस मामले पर रजनी पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हाईकमान को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी: रजनी पाटिल

रजनी पाटिल ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, "मीडिया के कुछ हिस्सों ने गलत खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के AICC इंचार्ज ने कांग्रेस हाईकमान को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर एक रिपोर्ट सौंपी है. मैं साफ-साफ बताना चाहती हूं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है. मैं मीडिया से गुजारिश करती हूं कि ऐसी रिपोर्ट छापने या दिखाने से पहले फैक्ट्स वेरिफाई करें और अंदाजा लगाने या बिना वेरिफाई की जानकारी फैलाने से बचें".

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साधा था निशान

गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना हुए कहा था, "मुख्यमंत्री इन दिनों भविष्यवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री की कार्यशाली को लेकर पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज का तरीका बदलें या मुख्यमंत्री को बदला जाए".

ये भी पढ़ें: "कामकाज का तरीका बदले CM या बदला जाए मुख्यमंत्री, रजनी पाटिल ने कांग्रेस आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट"

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