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'कांग्रेस में ही रहेंगे आनंद शर्मा', रजनी पाटिल ने अटकलों पर लगाया विराम

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बड़ा बयान दिया है. शिमला के राजीव भवन में गुरुवार को कांग्रेस की हाई-लेवल मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन इससे पार्टी छोड़ने जैसी स्थिति नहीं बनती.

'नाराजगी स्वाभाविक, पार्टी मजबूत'

रजनी पाटिल ने कहा कि संगठन में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कभी-कभी नाराजगी होना स्वाभाविक है. उन्होंने बताया कि उनकी आनंद शर्मा से मुलाकात भी हुई है और वे पार्टी का अहम हिस्सा हैं. पाटिल ने भरोसा जताया कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और संगठन को और मजबूत किया जाएगा.

बैठक में समन्वय पर जोर

कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की शिकायतों को भी सरकार के सामने रखा जाएगा, ताकि उनका समाधान निकाला जा सके. यह कार्यकारिणी गठन के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें संगठनात्मक मजबूती पर फोकस किया जा रहा है.