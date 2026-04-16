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'कांग्रेस में ही रहेंगे आनंद शर्मा', रजनी पाटिल ने अटकलों पर लगाया विराम

रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी में काम करने वाले नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच कभी-कभी नाराजगी होना स्वाभाविक है.

RAJNI PATIL ON ANAND SHARMA
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने बड़ा बयान दिया है. शिमला के राजीव भवन में गुरुवार को कांग्रेस की हाई-लेवल मीटिंग से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन इससे पार्टी छोड़ने जैसी स्थिति नहीं बनती.

'नाराजगी स्वाभाविक, पार्टी मजबूत'

रजनी पाटिल ने कहा कि संगठन में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कभी-कभी नाराजगी होना स्वाभाविक है. उन्होंने बताया कि उनकी आनंद शर्मा से मुलाकात भी हुई है और वे पार्टी का अहम हिस्सा हैं. पाटिल ने भरोसा जताया कि कांग्रेस सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेगी और संगठन को और मजबूत किया जाएगा.

बैठक में समन्वय पर जोर

कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाना है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की शिकायतों को भी सरकार के सामने रखा जाएगा, ताकि उनका समाधान निकाला जा सके. यह कार्यकारिणी गठन के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें संगठनात्मक मजबूती पर फोकस किया जा रहा है.

लंबित नियुक्तियां जल्द होंगी पूरी

रजनी पाटिल ने कहा कि संगठन में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित नियुक्तियों में कोई बाधा नहीं है और पार्टी जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा करेगी. इससे संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी.

'महिला आरक्षण के पक्ष में कांग्रेस, लेकिन...'

महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर भी रजनी पाटिल ने पार्टी का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर भाजपा जल्दबाजी कर रही है.

बताया जा रहा है कि बैठक के दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और अन्य मंत्री भी शामिल होंगे. ऐसे में इस बैठक से पार्टी के भीतर समन्वय और रणनीति को लेकर अहम फैसले निकलने की उम्मीद है.

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