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कांग्रेस करेगी निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी, विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कसी संगठन की कमर

शिमला में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

शिमला कांग्रेस बैठक
शिमला कांग्रेस बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:43 PM IST

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शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब एक साल का समय शेष है. लेकिन कांग्रेस ने अभी से ही चुनावी तैयारियों से पहले संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है. शिमला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा बैठक में हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने संगठन को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है.

रजनी पाटिल ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को पार्टी की सभी कमेटियों का गठन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि संगठन का कामकाज प्रभावी ढंग से चल सके. बैठक में खास तौर पर उन पदाधिकारियों की कार्यशैली पर चर्चा हुई जो संगठन को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं या नियमित बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं. ऐसे पदाधिकारियों की जगह नए और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाने की बात कही गई.

रजनी पाटिल ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब एक साल रह गया है, ऐसे में कांग्रेस संगठन का जमीनी स्तर पर प्रभावी होना बेहद जरूरी है. पार्टी ने जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें उस पर हर स्तर पर खरा उतरना होगा. जिला प्रभारीयों को भी अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में नियमित दौरे करने और बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संगठन की गतिविधियों की लगातार समीक्षा होती रहे.

जिला और ब्लॉक स्तर की राजनीतिक स्थिति पर लिया फीडबैक

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, सह प्रभारी चेतन चौहान, प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री विनोद जिंटा समेत जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे. बैठक के दौरान प्रदेश नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों और प्रभारियों से एक-एक कर बातचीत की और संबंधित जिलों तथा ब्लॉकों में कांग्रेस की राजनीतिक एवं संगठनात्मक स्थिति की जानकारी ली. नेताओं से जमीनी स्तर पर संगठन की सक्रियता, बैठकों और पार्टी गतिविधियों की स्थिति को लेकर भी फीडबैक लिया गया.

रजनी पाटिल ने पार्टी पदाधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी स्तरों पर आपसी समन्वय के साथ काम करना जरूरी है. जिला प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहें और संगठन से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा करें.

निर्देशों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को संगठनात्मक कार्यों की रिपोर्ट समय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किसी भी निर्देश की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी.

उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अनुशासन के साथ संगठन के लिए काम करने का आह्वान किया. बैठक के जरिए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने साफ संकेत दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ और ब्लॉक स्तर तक सक्रिय करने पर विशेष जोर रहेगा और जिम्मेदारी निभाने में पीछे रहने वाले पदाधिकारियों के स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है.

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