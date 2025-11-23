पीएम मोदी से पहले राजनाथ सिंह आएंगे कुरुक्षेत्र, इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का करेंगे उद्घाटन

ETV Bharat / state

Rajnath Singh visits Kurukshetra: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 नवंबर को इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 25 को आएंगे.

November 23, 2025

कुरुक्षेत्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 नवंबर को चल रहे इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को यहां 'महा आरती' में हिस्सा लेंगे. 21 दिन का इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 नवंबर को शुरू हुआ था. विदेश मंत्रालय के सहयोग से 50 देशों में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है. इस बार मध्य प्रदेश को पार्टनर राज्य के तौर पर शामिल किया गया है.

गीता महोत्सव में शामिल होंगे राजनाथ सिंह: 24 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन करेंगे. उसी दिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के श्रीमद् भगवद् गीता सदन में तीन दिन का इंटरनेशनल गीता सेमिनार भी शुरू होगा. फेस्टिवल को शानदार और यादगार बनाने के लिए पूरे शहर को लाइटों से सजाया जा रहा है. पूरे शहर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है.

25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे शिरकत: इंटरनेशनल गीता महोत्सव देश की खत्म होती लोक विरासत को बचाने, बढ़ावा देने और मनाने के लिए एक बड़ा प्लेटफार्म बनकर उभरा है. 25 नवंबर को PM मोदी गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के मौके पर ज्योतिसर में आयोजित एक सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. इस इवेंट में पूरे राज्य से करीब 1.5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है.

महाभारत की थीम पर चौराहों को सजाया गया: कुरुक्षेत्र के हर बड़े चौराहे को महाभारत की थीम पर सजाया जा रहा है. शहर के सभी मंदिरों को भी डेकोरेटिव लाइटों से रोशन किया जाएगा. डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीणा ने अनाउंस किया कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के मौके पर होने वाले इस इवेंट में हरियाणा और पड़ोसी राज्यों से लाखों भक्तों और सिख संगत के आने की उम्मीद है.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: डिप्टी कमिश्नर ने कहा "सिक्योरिटी, ट्रैफिक मूवमेंट, पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे. ज्योतिसर के पास लगभग 160 एकड़ ज़मीन इस कार्यक्रम के लिए तय की गई है. भक्तों की आसान एंट्री के लिए ट्रैफिक को नेशनल हाईवे 152D से डायवर्ट किया जाएगा. अधिकारियों के ड्यूटी रोस्टर भी फाइनल कर दिए गए हैं. मुख्य कार्यक्रम से पहले, राज्य भर में घूमने वाली चार 'नगर कीर्तन' यात्राएं 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होंगी. उनके स्वागत के लिए सभी जरूरी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं."

