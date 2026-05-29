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लखनऊ कल आएंगे राजनाथ सिंह, करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की अंतिम समीक्षा; पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

लखनऊ से सांसद एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: लखनऊ से सांसद एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार 30 मई को अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में “नौसेना शौर्य वाटिका” का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित होगे. कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के इकाना स्टेडियम के निकट स्थित नौसेना शौर्य वाटिका में किया जायेगा. इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की अंतिम समीक्षा करेंगे 15 जून के बाद कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं. एक्सप्रेस वे के माध्यम से लखनऊ कानपुर की दूरी मात्र 45 से 50 मिनट में पूरी हो जाएगी. भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रक्षामंत्री जी सुबह 11:10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे .फिर 11:25 बजे नौसेना शौर्य वाटिका पहुंचेगे. इसके बाद 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक उद्घाटन समारोह सम्मिलित होंगे.