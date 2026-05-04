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नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन कर बोले रक्षा मंत्री, कहा- यहां प्रयागराज की तरह रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का है मिलन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. यह शहर ज्ञान और आस्था का प्रतीक है. जिस तरह कुंभ में हर जाति संप्रदाय के लोग पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं, उसी तरह से नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में भी रक्षा, उद्योग और एकेडमिक का संगम है, तीन दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है. प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का ने पहुंच कर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. (ईटीवी भारत) यह शहर ज्ञान और आस्था का प्रतीक है जिस तरह कुंभ में हर जाति संप्रदाय के लोग पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं. उसी तरह से नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में भी रक्षा, उद्योग और एकेडमिक का संगम है. तीन दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है सिम्पोजियम में कई महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, जोकि रक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होने वाले है. इतिहास बताता है कि हर युग की क्रांति में काफी बदलाव होते हैं. हर क्रांति की यह नीयत है, लेकिन कुछ समय के बाद वह एक संतुलन में बदल जाती है. जीवन के सभी क्षेत्र में हेल्थ, एकेडमिक, रक्षा सहित अन्य क्षेत्र में भी क्रांति आती है. रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव ज्यादा हुए है. आज तकनीक और इंजीनियरिंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है, एयर, जमीन और समुद्र में भी वार के तरीके बदले हैं. एयर, जमीन और समुद्र में भी वार के तरीके बदले हैं. इसमें नई तकनीक काफी कारगर साबित हुई है. रडार, साइबर तकनीक, उदाहरण के तौर पर है डिफेंस सेक्टर भी तकनीक हुई है. अब युद्ध सिर्फ ज़मीन और एयर से नहीं, बल्कि साइबर तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है. टैंक, मिसाइल के बाद अब ड्रोन के साथ सेंसर सिस्टम गेम चेंजर के रूप में सामने आए हैंआज के युग में हथियार के बदलते तरीके भी काफी आश्चर्यचकित करने वाले हैं. हमारी सेना ने भी काफी बदलाव किए हैं. इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला. नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन के दौरान प्रदर्शन. (ईटीवी भारत) हमारी सेना ने आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया. वह एक नमूना है ब्रह्मोस और अन्य लेटेस्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है. आज के समय में हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा में नई तकनीक आती है, तो उसमें देरी की जा सकती है, लेकिन डिफेंस सिस्टम की तकनीक में देरी का मतलब हम पर दुश्मन हावी हो सकता है.