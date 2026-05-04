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नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन कर बोले रक्षा मंत्री, कहा- यहां प्रयागराज की तरह रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का है मिलन

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. यह शहर ज्ञान और आस्था का प्रतीक है.

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रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 4:21 PM IST

5 Min Read
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प्रयागराज : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. यह शहर ज्ञान और आस्था का प्रतीक है. जिस तरह कुंभ में हर जाति संप्रदाय के लोग पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं, उसी तरह से नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में भी रक्षा, उद्योग और एकेडमिक का संगम है, तीन दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है.

प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का ने पहुंच कर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा, उद्योग और एकेडमिक जगत का एक साथ मिलन है. (ईटीवी भारत)

यह शहर ज्ञान और आस्था का प्रतीक है जिस तरह कुंभ में हर जाति संप्रदाय के लोग पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं. उसी तरह से नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में भी रक्षा, उद्योग और एकेडमिक का संगम है.

तीन दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है सिम्पोजियम में कई महत्वपूर्ण विषय को रखा गया है, जोकि रक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण होने वाले है. इतिहास बताता है कि हर युग की क्रांति में काफी बदलाव होते हैं.

हर क्रांति की यह नीयत है, लेकिन कुछ समय के बाद वह एक संतुलन में बदल जाती है. जीवन के सभी क्षेत्र में हेल्थ, एकेडमिक, रक्षा सहित अन्य क्षेत्र में भी क्रांति आती है. रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव ज्यादा हुए है. आज तकनीक और इंजीनियरिंग का काफी इस्तेमाल हो रहा है, एयर, जमीन और समुद्र में भी वार के तरीके बदले हैं.

एयर, जमीन और समुद्र में भी वार के तरीके बदले हैं. इसमें नई तकनीक काफी कारगर साबित हुई है. रडार, साइबर तकनीक, उदाहरण के तौर पर है डिफेंस सेक्टर भी तकनीक हुई है. अब युद्ध सिर्फ ज़मीन और एयर से नहीं, बल्कि साइबर तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है.

टैंक, मिसाइल के बाद अब ड्रोन के साथ सेंसर सिस्टम गेम चेंजर के रूप में सामने आए हैंआज के युग में हथियार के बदलते तरीके भी काफी आश्चर्यचकित करने वाले हैं.

हमारी सेना ने भी काफी बदलाव किए हैं. इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला.

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नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन के दौरान प्रदर्शन. (ईटीवी भारत)

हमारी सेना ने आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया. वह एक नमूना है ब्रह्मोस और अन्य लेटेस्ट तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है. आज के समय में हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा में नई तकनीक आती है, तो उसमें देरी की जा सकती है, लेकिन डिफेंस सिस्टम की तकनीक में देरी का मतलब हम पर दुश्मन हावी हो सकता है.

इसलिए हमें प्रो एक्टिव रहना होगा, ताकि समय के साथ हम चल सकें. इतिहास कहता है कि सर्पाइजेस ही युद्ध में जीत दिलाते हैं. बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमें चलना ही होगाजो देश बदलती क्रांति को एडॉप्ट करेगा.

वहीं तरक्की करने वाले डिफेंस सेक्टर में काफी कार्य यूपी में हुए हैं. डिफेंस सेक्टर में हमारे प्रयासों का असर भी दिखने लगा है. हमारी इंडस्ट्री की चर्चा अब दुनियां में हो रही है.

जर्मनी के इंडस्ट्री लीडर्स के बीच पार्टनरशिप को लेकर भी चर्चा हुई, यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है. हमें इतने पर रुकना नहीं है, इसी तरह आगे बढ़ते रहना है.

रिसर्च पर भी काफी काम किया जाना है, भविष्य में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, इस पर अब लैब में रिसर्च हो रहा है.

उन्होंने कहाकि साथियों अब समय है कि हमारी इंडस्ट्रीज को आगे आना होगा. इंडस्ट्रीज को अत्याधुनिक वेपन्स पर कार्य करने की ज़रूरत है. हमारी इंडस्ट्रीज और एकेडमी के लोग भी यहां मौजूद हैं.

राजनाथ सिंह ने कहा जैसे डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसी तरह नॉलेज़ कॉरिडोर भी तैयार किया जाना चाहिए, ताकि बदलती तकनीक को रिसर्च के ज़रिए भी समझ कर कार्य किया जा सके.

North Tech Symposium
नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन के दौरान प्रदर्शन. (ईटीवी भारत)

आप को बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 मई, 2026 को प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी (नॉर्थ टेक सिम्पोजियम) 2026 का उद्घाटन किया. यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान और मध्य कमान तथा सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चररर्स (एसआईडीएम) द्वारा संयुक्त रूप से 4 से 6 मई, 2026 तक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है.

यह संगोष्ठी संपूर्ण भारतीय सेना में परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करेगी.

इस पहल की भावना को संगोष्ठी के लिए चुने गए विषय 'रक्षा त्रिवेणी संगम - जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक कौशल का संगम होता है' से भलीभांति व्यक्त किया जा सकता है.

इस प्रदर्शनी में देश भर के MSMEs, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी फर्मों, स्टार्टअप्स और सैन्य कर्मियों सहित कई प्रतिभागी शामिल होंगे. 284 कंपनियां अपने नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगा रही हैं.

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प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम के उद्घाटन के दौरान हथियारों की प्रदर्शनी. (ईटीवी भारत)

इस आयोजन का उद्देश्य फील्ड तैनाती, रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, ताकि भारतीय सेना के लिए एक स्थायी, आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके.

भारतीय सेना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की परिचालन प्रासंगिकता और बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर नवाचार की आवश्यकता पर जोर देती रही है.

नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 से रक्षा बलों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग को बढ़ावा देगा.

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