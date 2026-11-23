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लखनऊ में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह- "बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत"

दस घरों से संपर्क की जिम्मेदारी भी लगन से निभाएं कार्यकर्ता, जानिए राजनाथ सिंह का मंत्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत हैं. उनकी ऊर्जा, मेहनत और समर्पण से संगठन लगातार आगे बढ़ता है. हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसे संगठन में आगे बढ़ने और कोई जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले, लेकिन इतने बड़े संगठन में सभी को एक साथ दायित्व देना संभव नहीं है. इसके बावजूद पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान और महत्व बना रहता है.

सोमवार को हजरतगंज स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में भाजपा लखनऊ महानगर की नवगठित टीम और कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक हुई. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनियुक्त टीम और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने सभी से संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए हर कार्यकर्ता का योगदान महत्वपूर्ण है.