लखनऊ में बोले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह- "बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत"
लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में बीजेपी महानगर की बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ: देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत हैं. उनकी ऊर्जा, मेहनत और समर्पण से संगठन लगातार आगे बढ़ता है. हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसे संगठन में आगे बढ़ने और कोई जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले, लेकिन इतने बड़े संगठन में सभी को एक साथ दायित्व देना संभव नहीं है. इसके बावजूद पार्टी में हर कार्यकर्ता का सम्मान और महत्व बना रहता है.
सोमवार को हजरतगंज स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में भाजपा लखनऊ महानगर की नवगठित टीम और कार्यकर्ताओं की परिचयात्मक बैठक हुई. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नवनियुक्त टीम और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने सभी से संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए हर कार्यकर्ता का योगदान महत्वपूर्ण है.
भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं, देश बनाना है: राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र गंभीरता से तैयार किए जाते हैं, ताकि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जा सके. केंद्र सरकार की योजनाओं से करोड़ों लोगों को आवास, शौचालय, स्वच्छ पेयजल और बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिली हैं. देश में सड़क, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं और भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना रहा है.
रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है. जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी केंद्र सरकार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है. राजनीति का असली उद्देश्य समाज को सही दिशा देना और लोगों की सेवा करना होना चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी इसी भावना के साथ संगठन के काम में जुटे रहने की अपील की.
दस घरों की जिम्मेदारी मिले तो भी पूरी ईमानदारी से निभाएं: कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हर कार्यकर्ता को अपने क्षेत्र, मोहल्ले और वार्ड में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. किसी भी जिम्मेदारी को छोटा नहीं समझना चाहिए. अगर किसी कार्यकर्ता को केवल दस घरों के लोगों से संपर्क करने का दायित्व मिला है तो उसे भी पूरी निष्ठा और लगन से निभाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्म करते रहें और परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत और समर्पण का फल जरूर मिलता है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना संगठन के हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है. कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं. कार्यकर्ताओं से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए. संगठन की जिम्मेदारी केवल राजनीतिक कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में साथ खड़ा होना भी उसकी महत्वपूर्ण परंपरा है.
कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में सहभागी बने संगठन: रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी कार्यकर्ता के परिवार में निधन होने पर संगठन के लोगों को संवेदना व्यक्त करने और परिवार के साथ खड़े रहने की परंपरा निभानी चाहिए. इससे कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विश्वास और अपनापन मजबूत होता है. उन्होंने कहा कि संगठन में हर कार्यकर्ता की भावनाओं और उसके योगदान का सम्मान होना चाहिए. यही भावना पार्टी को मजबूत बनाती है.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का किया जिक्र: राजनाथ सिंह ने भाजपा की विचारधारा का उल्लेख करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को भी समझाया. उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का अपना महत्व है. शरीर के सुख के लिए धन, मन के सुख के लिए सम्मान, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान और आत्मा के सुख के लिए भगवान आवश्यक हैं. भाजपा की विचारधारा इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज और मानव कल्याण की प्रेरणा देती है.
राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम: अपने संबोधन के अंत में रक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी और सेवाभाव के साथ संगठन के काम में जुटे रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का समर्पण ही संगठन की सफलता और राष्ट्र निर्माण का आधार है. संगठन में हर कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए. उन्होंने कार्यकर्ताओं को सेवा और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया.
इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महानगर प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, विशेष कार्यकारी अधिकारी केपी सिंह, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी और कार्यालय प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला मौजूद रहे. इनके अलावा विभिन्न मोर्चों, आईटी एवं सोशल मीडिया के अध्यक्ष, संयोजक और अन्य पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.
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