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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को दी दो नई सौगात: श्रीराम सीनियर सिटीजन होम और फ्रेगरेंस पार्क का किया लोकार्पण

गोमती नगर में खुला ‘श्रीराम सीनियर सिटीजन होम’: रक्षा मंत्री बोले- यह सिर्फ आश्रय नहीं, सम्मान का प्रतीक है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने शनिवार को राजधानी को दो सौगात दी हैं. पहले उन्होंने गोमती नगर में श्री राम ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया. इसके बाद रक्षा मंत्री ने लाजपत नगर में फ्रेगरेंस पार्क का लोकार्पण किया. रक्षा मंत्री ने कहा कि शहर के दो हिस्सों में इन दो प्रोजेक्ट के जरिए एक ओर तो युवा वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी ओर बुजुर्गों के सम्मान के लिए ओल्ड एज होम स्थापित किया गया. बुजुर्गों को सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन देने की पहल: उन्होंने कहा कि हम लखनऊ को नंबर एक बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे. जितना कहेंगे उतना करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जो ना कर सकें. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोमतीनगर क्षेत्र में नवनिर्मित श्रीराम सीनियर सिटीजन होम नगर की जनता को समर्पित किया. उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नागरिक समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं. ओल्ड एज होम में मिलेंगी सभी आधुनिक सुविधाएं: उनके अनुभव और जीवन-मूल्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं. सीनियर सिटीजन होम केवल आश्रय का स्थान नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने का एक संवेदनशील प्रयास है. मैं इस पुनीत कार्य से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ. आइए, हम सब मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहाँ हमारे वरिष्ठजन स्वयं को सदैव सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें.