राजनीति में नैतिकता, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों को शामिल करना जरूरी: राजनाथ सिंह
लखनऊ में राजनाथ सिंह ने राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:40 PM IST
लखनऊ : केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना, चुनाव जीतना या सत्ता में बने रहना नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र को सही दिशा देना है. राजनीति में नैतिकता, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों को शामिल करना जरूरी है. इसे ही राजनीति का आध्यात्मिकीकरण कहा जा सकता है.
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश केवल कानूनों से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और संस्कारों से चलता है. कानून व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, लेकिन समाज में विश्वास और सद्भाव अच्छे संस्कारों से ही पैदा होते हैं. दरअसल, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नए राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया.
इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि हासिल करना नहीं है. विकसित भारत का अर्थ ऐसा देश बनाना है, जहां नागरिक ईमानदार हों, परिवारों में अच्छे संस्कार हों, समाज में सद्भाव हो, महिलाओं का सम्मान हो और युवाओं में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव हो.
"आंतरिक दुनिया को भी मजबूत बनाएं"
राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने मन और विचारों को भी मजबूत बनाना होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहरी दुनिया को जीतते हुए अपनी आंतरिक दुनिया में हार जाएं. आध्यात्मिकता व्यक्ति को स्वयं को पहचानने, मन को स्थिर रखने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है.
उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन छोटा नहीं होना चाहिए. छोटे मन का कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता. मन जितना विशाल होगा, व्यक्ति को उतना ही आनंद और सुख मिलेगा.
"व्यक्ति को समाज से जोड़ती है सच्ची आध्यात्मिकता"
रक्षामंत्री ने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना है, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वह गुस्से में निर्णय नहीं लेता. जो आत्मसम्मान से भरा होता है, वह दूसरों का अपमान नहीं करता और जो संतोष का महत्व समझता है, वह भ्रष्टाचार की ओर नहीं बढ़ता. उन्होंने कहा कि आज तनाव और चिंता के दौर में मन की शांति और आंतरिक स्थिरता का महत्व और बढ़ गया है.
"तकनीक को खुद पर हावी न होने दें युवा"
युवाओं को संदेश देते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि युवा देश का केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान भी हैं. उनके पास तकनीक, सूचना और संचार के अनेक साधन हैं. उन्हें तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए.
"चुनावी लाभ-हानि से ऊपर उठकर करना चाहिए सही काम"
राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति में कई बार चुनावी लाभ और नुकसान की बातें सामने आती हैं, लेकिन उनका मानना है कि चुनाव हारें या जीतें, जो सही है वही करना चाहिए. राजनीति में सेवा, राष्ट्र निर्माण और समाज परिवर्तन का भाव होगा, तभी युवा इससे जुड़ेंगे. उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में राजधर्म, कर्तव्य और जनहित को हमेशा महत्व दिया गया है.
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