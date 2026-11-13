ETV Bharat / state

राजनीति में नैतिकता, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों को शामिल करना जरूरी: राजनाथ सिंह

राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना, चुनाव जीतना या सत्ता में बने रहना नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र को सही दिशा देना है. राजनीति में नैतिकता, कर्तव्य और मानवता के मूल्यों को शामिल करना जरूरी है. इसे ही राजनीति का आध्यात्मिकीकरण कहा जा सकता है.

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश केवल कानूनों से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और संस्कारों से चलता है. कानून व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, लेकिन समाज में विश्वास और सद्भाव अच्छे संस्कारों से ही पैदा होते हैं. दरअसल, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नए राजयोग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया.

लखनऊ में राजनाथ सिंह (Photo Credit; ETV Bharat) इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल आर्थिक समृद्धि हासिल करना नहीं है. विकसित भारत का अर्थ ऐसा देश बनाना है, जहां नागरिक ईमानदार हों, परिवारों में अच्छे संस्कार हों, समाज में सद्भाव हो, महिलाओं का सम्मान हो और युवाओं में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव हो. "आंतरिक दुनिया को भी मजबूत बनाएं"



राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने मन और विचारों को भी मजबूत बनाना होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहरी दुनिया को जीतते हुए अपनी आंतरिक दुनिया में हार जाएं. आध्यात्मिकता व्यक्ति को स्वयं को पहचानने, मन को स्थिर रखने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है. लखनऊ में राजनाथ सिंह (Photo Credit; ETV Bharat) उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन छोटा नहीं होना चाहिए. छोटे मन का कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता. मन जितना विशाल होगा, व्यक्ति को उतना ही आनंद और सुख मिलेगा.

