हरिद्वार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं का जोश 'HIGH'
Rajnath Singh in Haridwar: हरिद्वार में बीजेपी की दो दिवसीय बड़ी बैठक चल रही है. जिसमें राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 4:42 PM IST
देहरादून: हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक चल रही है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच गये हैं. सीएम धामी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया. राजनाथ सिंह हरिद्वार में आयोजित की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं.
आज यानि 22 नवंबर को विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक होगी. इसमें प्रदेश के विस्तारक, विधानसभा प्रभारी, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य अपेक्षित कार्यकर्ता सहित करीब 1800 नेता प्रतिभाग करेंगे. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यसमिति को संबोधित करेंगे. भाजपा का लक्ष्य उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है. इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने पर विशेष जोर रहेगा.
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इससे पहले 21 नवंबर को पहले दिन बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में चुनाव की तैयारी के लिए ऊर्जा भरी गई.ई. प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, की मौजूदगी में पार्टी संगठन के अन्य दिग्गज नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लक्ष्य दिए.
हरिद्वार में भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में प्रतिभाग करने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी का जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून पर मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। https://t.co/9jYYHRMk5f— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 22, 2026
सीएम धामी भी कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे. प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर पार्टी के सभी 7 मोर्चों को एक एक लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य दिया. इसके साथ ही दिसंबर के अंत तक जिलों में मोर्चा और ब्लॉक स्तर तक की कार्य समितियां आयोजित करने पर फैसला हुआ.
LIVE: विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति के समापन कार्यक्रम में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh जी का संबोधन https://t.co/CxiwnW90uv— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) November 22, 2026
महेंद्र भट्ट ने बताया कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के सातों मोर्चों के पदाधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि समाज के सभी वर्गों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ना है. खासतौर पर बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे. अन्य राजनीतिक दलों के लोग भाजपा के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि युवा, महिला, ओबीसी और अनुसूचित जितने में मोर्चे हैं, उनके द्वारा ही सदस्यता दी जाए. दिसंबर के अंत तक मोर्चों की कार्यसमिति की बैठकों की तिथियां भी घोषित हो जाएंगी.
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