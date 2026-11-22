ETV Bharat / state

हरिद्वार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में राजनाथ सिंह, कार्यकर्ताओं का जोश 'HIGH'

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ( ETV Bharat )

देहरादून: हरिद्वार में उत्तराखंड बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक चल रही है. जिसमें हिस्सा लेने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच गये हैं. सीएम धामी ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया. राजनाथ सिंह हरिद्वार में आयोजित की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं.

आज यानि 22 नवंबर को विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की मुख्य बैठक होगी. इसमें प्रदेश के विस्तारक, विधानसभा प्रभारी, पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और अन्य अपेक्षित कार्यकर्ता सहित करीब 1800 नेता प्रतिभाग करेंगे. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यसमिति को संबोधित करेंगे. भाजपा का लक्ष्य उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है. इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने पर विशेष जोर रहेगा.