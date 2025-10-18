भाजपा का कार्यकर्ता अगर तोप है, तभी मैं भी तोप हूं: राजनाथ सिंह
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ता समागम में राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया सबसे बड़ी ताकत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 8:45 PM IST
लखनऊ: गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से शनिवार की देर शाम कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया. समागम में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को संगठन की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा, “अगर मेरा भाजपा कार्यकर्ता तोप है, तभी राजनाथ सिंह भी तोप है. इस बयान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के योगदान को सर्वोपरि करार दिया.
राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिल्ली में प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करते हैं. जब मैं लखनऊ आता हूं, थकान के बावजूद कार्यकर्ताओं से मिलता हूं. पिछले डेढ़ दिन से मैं लगातार मुलाकात कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के समर्पण पर टिकी है. उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे 111 नंबर में तीनों ‘एक’ की अलग-अलग वैल्यू होती है, 100, 10 और 1. वैसे ही नेता और कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत बनाते हैं. बड़े नेता और कार्यकर्ता में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, सभी मिलकर ही संगठन की ताकत बनाते हैं.
लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से संवाद। https://t.co/pz8Ujobed7— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 18, 2025
राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता या उनके परिवार के सदस्य के निधन पर उनके घर अवश्य जाएं. उन्होंने कहा, “जब 10 लोग किसी कार्यकर्ता के घर पहुंचते हैं तो यह संगठन की ताकत को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि वह दुनिया के किसी भी कोने में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं भी हों और उन्हें किसी कार्यकर्ता के निधन के बारे में सूचना मिलती है तो तत्काल फोन कर संपर्क करते हैं.
इस समागम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. राजनाथ सिंह के संबोधन ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को और मजबूत किया. यह आयोजन पार्टी की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करने में सफल रहा.
स्वर्गीय गजेन्द्र दत्त नैथानी मेमोरियल दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय, लखनऊ के शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधन। https://t.co/ZRuEp9gJSQ— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 18, 2025