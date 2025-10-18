ETV Bharat / state

भाजपा का कार्यकर्ता अगर तोप है, तभी मैं भी तोप हूं: राजनाथ सिंह

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ता समागम में राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को बताया सबसे बड़ी ताकत

कार्यकर्ता समागम को संबोधित करते राजनाथ सिंह.
कार्यकर्ता समागम को संबोधित करते राजनाथ सिंह. (BJP)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 8:45 PM IST

लखनऊ: गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से शनिवार की देर शाम कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया. समागम में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को संगठन की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा, “अगर मेरा भाजपा कार्यकर्ता तोप है, तभी राजनाथ सिंह भी तोप है. इस बयान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के योगदान को सर्वोपरि करार दिया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिल्ली में प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करते हैं. जब मैं लखनऊ आता हूं, थकान के बावजूद कार्यकर्ताओं से मिलता हूं. पिछले डेढ़ दिन से मैं लगातार मुलाकात कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के समर्पण पर टिकी है. उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे 111 नंबर में तीनों ‘एक’ की अलग-अलग वैल्यू होती है, 100, 10 और 1. वैसे ही नेता और कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत बनाते हैं. बड़े नेता और कार्यकर्ता में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, सभी मिलकर ही संगठन की ताकत बनाते हैं.

राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता या उनके परिवार के सदस्य के निधन पर उनके घर अवश्य जाएं. उन्होंने कहा, “जब 10 लोग किसी कार्यकर्ता के घर पहुंचते हैं तो यह संगठन की ताकत को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि वह दुनिया के किसी भी कोने में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं भी हों और उन्हें किसी कार्यकर्ता के निधन के बारे में सूचना मिलती है तो तत्काल फोन कर संपर्क करते हैं.

इस समागम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. राजनाथ सिंह के संबोधन ने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा को और मजबूत किया. यह आयोजन पार्टी की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करने में सफल रहा.

इससे पहले शाम को गोसाईगंज के सुल्तानपुर रोड पर गजेन्द्र दत्त नैथानी मेमोरियल दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भी राजनाथ सिंह मौजूद रहे. यहां राजनाथ सिंह ने कहा कि गजेंद्र दत्त नैथानी ने भारतीय जनता पार्टी से लेकर जनसंघ तक अपने समर्पण से राजनीति को नया आयाम दिया. अपनी निष्ठा और सेवा से वह हमेशा बड़े नेताओं के प्रिय बने रहे. दिवंगत होने के बाद भी उन्होंने अपनी संपत्ति से नेत्र चिकित्सालय का निर्माण का सपना देखकर युवा नेताओं के लिए नई प्रेरणा सामने रखी है.इसे भी पढ़ें- पाकिस्तान की एक-एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था; राजनाथ ने पड़ोसी मुल्क को चेताया

BJP WORKERS GATHERING
RAJNATH SINGH LUCKNOW VISIT
GAJENDRA DUTT NAITHANI
राजनाथ सिंह के बयान
RAJNATH SINGH STATEMENT

