भाजपा का कार्यकर्ता अगर तोप है, तभी मैं भी तोप हूं: राजनाथ सिंह

लखनऊ: गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से शनिवार की देर शाम कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया गया. समागम में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को संगठन की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा, “अगर मेरा भाजपा कार्यकर्ता तोप है, तभी राजनाथ सिंह भी तोप है. इस बयान के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के योगदान को सर्वोपरि करार दिया.

राजनाथ सिंह ने कहा कि वह दिल्ली में प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करते हैं. जब मैं लखनऊ आता हूं, थकान के बावजूद कार्यकर्ताओं से मिलता हूं. पिछले डेढ़ दिन से मैं लगातार मुलाकात कर रहा हूं. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं के समर्पण पर टिकी है. उन्होंने एक रोचक उदाहरण देते हुए कहा, “जैसे 111 नंबर में तीनों ‘एक’ की अलग-अलग वैल्यू होती है, 100, 10 और 1. वैसे ही नेता और कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत बनाते हैं. बड़े नेता और कार्यकर्ता में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, सभी मिलकर ही संगठन की ताकत बनाते हैं.