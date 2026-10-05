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उदासीन आश्रम के गुरु पर्व महोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले यूपी के विद्यालयों में पढ़ाई जाए वैदिक गणित

अयोध्या: अयोध्या के रानोपाली स्थित उदासीन आश्रम में गुरु पर्व महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वह उनसे प्रदेश के सभी स्कूलों में वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू कराने की अपील करेंगे.

अयोध्या और संतों का महान योगदान: योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शासन व्यवस्था और सनातन परंपरा दोनों तेजी से आगे बढ़ रही हैं. संतों को संबोधित करते हुए उन्होंने अयोध्या को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारतीय चेतना और संस्कृति का दिल बताया. भगवान श्रीराम ने इस पावन धरती से पूरी दुनिया को धर्म, न्याय और मर्यादा का संदेश दिया था. राम मंदिर आंदोलन में संतों के त्याग, तपस्या और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा.

ज्ञान और तकनीक का अनोखा संगम: धर्म, शिक्षा और संस्कृति ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को हर पीढ़ी तक पहुंचाया है. संत और गुरु इंसान को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाते हैं. आज के दौर में जब हर कोई सफलता और अहंकार की दौड़ में लगा है, तब संत ही मन को असली शांति देते हैं. संस्कृत पढ़ रहे छात्रों से उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक विषय नहीं पढ़ रहे, बल्कि देश की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ रहे हैं.

अयोध्या सिर्फ एक जगह नहीं, चेतना और संस्कृति का केंद्र: राजनाथ सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

संस्कृत के साथ कंप्यूटर कोड का ज्ञान: उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे संस्कृत के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीक को भी जरूर अपनाएं. नवनिर्मित भवन केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह भविष्य में संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा. यहां से ऐसे बच्चे निकलने चाहिए जो संस्कृत के श्लोकों का मतलब समझने के साथ-साथ कंप्यूटर कोड भी लिख सकें. यह दिन उदासीन आश्रम के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.

मंच पर बंदरों का कौतूहल और धार्मिक अनुष्ठान: रानोपाली के इस प्राचीन उदासीन आश्रम में दस दिनों से चल रहा धार्मिक अनुष्ठान और संत सम्मेलन हंसी-खुशी संपन्न हुआ. कथा व्यास डॉ. शिवचंद्र दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान कराया. आचार संहिता की वजह से नए नारायण संस्कृत महाविद्यालय भवन का आधिकारिक उद्घाटन नहीं हो सका, पर राजनाथ सिंह ने बाद में आकर इसके लोकार्पण का भरोसा दिया. इसी बीच मंच पर अचानक दो बंदरों के आ जाने से कुछ देर के लिए कौतूहल बना, जिन्हें सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत नीचे भगा दिया.

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