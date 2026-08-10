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राजनांदगांव बनेगा आदर्श जिला, बिजली, पानी और सड़कों का बिछेगा 51 वार्डों में जाल

राजनांदगांव पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने 2 हजार सीटर ऑडिटोरियम सहित 43.61 करोड़ के विकास कार्य कराए जाने की दी जानकारी.

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51 वार्डों में कराए जाएंगे विकास कार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 10, 2026 at 9:21 AM IST

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राजनांदगांव: संस्कारधानी के 50 से ज्याद वार्डों में जल्द ही आधारभूत व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाएगा. रविवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया. अरुण साव ने कहा कि जल्द ही हमारा राजनांदगांव जिला आदर्श जिला बन जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 51 वार्डो में सड़क, नाली, बिजली और पीने के पानी का बंदोबस्त और बढ़ाया जाए. डिप्टी सीएम ने कहा कि जिले के विकास के लिए कई और मांगें भी सामने आई हैं, उन सभी मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहर में 43 करोड़ 61 लाख 26 हजार की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. इनमें 15 करोड़ 92 लाख की लागत से बनने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा 2000 सीटर ऑडिटोरियम, जिसमें पार्किंग कॉरिडोर के साथ 2 हजार लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी.



51 वार्डों में कराए जाएंगे विकास कार्य

भूमिपूजन के तहत शहर के सभी 51 वार्डों में सड़क, नाली, सीसी रोड, अंतरलॉकिंग, विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल पाइपलाइन विस्तार सहित कई काम होंगे. 15वें वित्त आयोग की अनटाइड राशि से 12 करोड़ 9 लाख 44 हजार सड़क, नाली और विद्युतीकरण पर खर्च किए जाएंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि अधोसंरचना मद से 11 करोड़ 57 लाख की लागत से सड़क, नाली, मुक्तिधाम उन्नयन और सामुदायिक भवन के काम कराए जाएंगे. 4 वार्डों में सड़क, नाली और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़, जबकि 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट के पेयजल प्रबंधन घटक से 3 करोड़ 2 लाख 82 हजार की लागत से विभिन्न वार्डों में वाटर पाइपलाइन विस्तार किया जाएगा.

51 वार्डों में कराए जाएंगे विकास कार्य (ETV Bharat)



10 एमएलडी अतिरिक्त वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 2000 सीटर ऑडिटोरियम राजनांदगांव के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 10 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र की आवश्यकता है. साथ ही गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम के पीछे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विवाह एवं सामाजिक आयोजनों के लिए शेड तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्रस्ताव भी रखा.


2 साल में निगम को मिले 267 करोड़

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजनांदगांव नगर निगम को विकास कार्यों के लिए लगभग 267 करोड़ प्राप्त हुए हैं. उन्होंने शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने के लिए नागरिकों से नगर निगम के साथ मिलकर काम करने की अपील की. डिप्टी सीएम ने गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक और नंदई चौक सहित प्रमुख चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3 करोड़ की स्वीकृति प्रक्रिया में होने की बात कही. वहीं रानी सागर और बूढ़ा सागर तालाब के पुनर्विकास के लिए 14 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है, ये भी बताया.


सड़क और जल व्यवस्था के लिए करोड़ों की योजनाएं

जीई रोड से लखोली कबाड़ी दुकान तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 6 करोड़ 85 लाख, आरके नगर चौक से डोंगरगांव रोड तक सड़क निर्माण के लिए 6 करोड़ 90 लाख और बायपास कन्हारपुरी से तिरंगा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 5 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की बात डिप्टी सीएम ने मंच से बताई. इसके अलावा मोहारा जल संयंत्र के मरम्मत कार्य के लिए 4 करोड़ तथा ढाबा, गौरीनगर और गोकुलनगर में ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए 12 करोड़ 61 लाख की स्वीकृति शीघ्र दिए जाने की बात कही.


रेल सुविधाओं का होगा विस्तार

राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि राजनांदगांव के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने परमालकसा से खरसिया तक नई रेल लाइन, चौथी रेल लाइन तथा राजनांदगांव और डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशनों को मॉडल एवं अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की बात बताई. गौरीनगर और स्टेशन पारा अंडरब्रिज का काम दिसंबर तक पूरा होने तथा मोतीपुर अंडरब्रिज का काम जल्द शुरू होने की बात भी उन्होंने कही. उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है. सांसद ने राजनांदगांव को प्रतिभा, श्रम और परिश्रम की भूमि बताते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी ज्ञानेश्वर यादव का भी जिक्र किया.


1000 पौधों का वितरण

कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 1000 पौधों का वितरण भी किया गया.

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