परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग, कहा- गांव ने किया सामाजिक बहिष्कार, राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगाई गुहार
ग्रामीणों की ओर से किए गए सामाजिक बहिष्कार से बरबसपुर का एक परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2025 at 6:32 PM IST
राजनांदगांव: जिले में एक परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है. छोटे से गांव बरबसपुर का वर्मा परिवार अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा. यहां उन्होंने कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए बताया कि, उनके परिवार का गांव के सरपंच और बाकी लोगों की ओर से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है.
जमीन से जुड़ा है मामला: बहिष्कार का सिलसिला पिछले 4 माह से जारी है. इसस परेशान परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है. पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है,जिसमें पीड़ित पक्ष के ऊपर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है. इसको लेकर ही बहिष्कार की बात सामने आ रही है.
किसी भी काम में नहीं होते शामिल: जिले के घुमका तहसील अंतर्गत बरबसपुर गांव आता है. यहां दो वर्मा परिवार जिसमें प्रेमुलाल वर्मा और चंद्रेश वर्मा शामिल हैं, इन्होंने सरपंच और अन्य ग्रामीणों पर आरोप लगाया है कि पिछले 4 माह से इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है. किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल नहीं किया जाता, ना ही इनके खेत में कोई गांव के लोग काम करने आते हैं. सामाजिक बहिष्कार के चलते परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित है. इसी के चलते दोनों परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है.
थाने में भी हमने आवेदन दिया था, पुलिस वालों ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हमने नहीं छोड़ा है. फिर जब हम गांव आए तो वहीं स्थिति बनी हुई है, सभी लोगों को मना कर दिया गया कि हमें कोई भी निमंत्रण ना दें- प्रेमुलाल वर्मा, पीड़ित
अधिकारियों ने दी समझाइश: परिवार ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है. इसके बाद प्रशासनिक समझाइश दी गई है. जांच कर सुलझाने की बाद एडीएम ने कही है. साथ ही कहा कि, जमीन को जो मामला है वो अभी कोर्ट में है तो वो विचाराधीन है.
मैंने परिवार को समझाया है कि, संबंधित थाने, TI और SDM को इसका आवेदन देकर इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे. दोनों पक्षों को सुनकर निराकरण करेंगे.- सी.एल.मारकंडे, ADM, राजनांदगांव
अधिकारियों का भी कहना है कि, सामाजिक बहिष्कार जैसी घटना आज के जमाने में निंदनीय है. वहीं परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.