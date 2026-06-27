राजनांदगांव में हिट एंड रन केस: बच्ची को कुचलने के बाद कई जगह बैरिकेडिंग तोड़कर भागा ट्रक ड्राइवर, बाल-बाल बचे पुलिसकर्मी
कई जगह की घेराबंदी तोड़ने के बाद आखिर कोरकोट्टी के पास धराया आरोपी, नशे में वाहन चलाने की भी आशंका
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 1:17 PM IST
राजनांदगांव: अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के गुंडरदेही गांव में सड़क किनारे खेल रही एक मासूम बच्ची को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ट्रक लेकर फरार हुआ और रोकने के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ते हुए भाग निकला. इसका वीडियो भी सामने आया है.
कई थानों में किया गया अलर्ट
बच्ची की मौत के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई. हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट किया और कई जगह बैरिकेडिंग कर ट्रक रोकने की कोशिश की.
बैरिकेड्स तोड़कर पुलिस को दिया चकमा
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ट्रक नहीं रोका और तेज रफ्तार में बैरिकेड्स तोड़ते हुए निकल गया. इस दौरान बैरिकेड्स के पास तैनात पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. आरोपी ने एक नहीं बल्कि कई जगह लगातार पुलिस की घेराबंदी को तोड़ा और भागता रहा.
कोरकोट्टी गांव के पास हुआ गिरफ्तार
पुलिस ने लगातार पीछा किया जिसके बाद ट्रक आखिरकार एक बैरिकैडिंग के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया. इसके बाद कोरकोट्टी गांव के पास पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में चालक के नशे में होने की आशंका जताई गई है. उससे पूछताछ जारी है.
मामले में छत्तीसगढ़ संपत्ति अधिनियम के तहत धाराएं बढ़ाई गई हैं आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पुलिस आरोपी की रिमांड की मांग करेगी.- वायपी सिंह, एसपी मोहला मानपुर
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. साथ ही सरकारी बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में छत्तीसगढ़ संपत्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है.