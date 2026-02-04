ETV Bharat / state

ट्रैफिक पुलिस को राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा की चेतावनी, जनता से ना करें बदसलूकी

राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने शहर के ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत दी है.

Rajnandgaon SP Ankita Sharma
राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 4, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव में एसपी अंकिता शर्मा एक्शन मोड में है. सड़क पर यातायात जांच के दौरान आम लोगों से होने वाली झड़पों को रोकने के लिए जिला पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. एसपी अंकिता शर्मा ने जिले के सभी यातायात पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान नागरिकों से संयमित, शिष्ट और मर्यादित व्यवहार करें.

राजनांदगांव ट्रैफिक पुलिस को एसपी की हिदायत

पुलिस विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि यातायात पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और सुचारु यातायात उपलब्ध कराना भी है. ऐसे में छोटी-मोटी गलतियों पर नाराजगी दिखाने या कठोर भाषा का प्रयोग करने से बचने को कहा गया है.

Rajnandgaon SP Action
राजनांदगांव एसपी का एक्शन (ETV BHARAT)

समझाइश और जागरूकता पर दें जोर

राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती का सहारा न लें. उन्होंने कहा कि सख्ती के बजाय समझाइश, जन-सहयोग और जागरूकता का रास्ता अपनाया जाए. सड़क पर तैनात पुलिसकर्मियों का व्यवहार ही आम जनता के बीच पुलिस की छवि तय करता है.

पुलिस से बदसलूकी करने वालों पर होगा एक्शन

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करता है या सरकारी काम में बाधा डालता है, तो ऐसे मामलों में तत्काल कानूनी एक्शन लिया जाएगा. एसपी अंकिता शर्मा ने राजनांदगांव के सभी थाना-चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि सड़क पर कानून व्यवस्था न बिगड़े. लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े

