राजनांदगांव की नवपदस्थ SP अंकिता शर्मा ने ग्रहण किया पदभार, कहा- असामाजिक तत्वों को सुधारना प्राथमिकता

राजनांदगांव: जिले की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की और जिले में आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी. अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS हैं और अब वह राजनांदगांव में पहली महिला एसपी बन गई हैं.

कौन हैं अंकिता शर्मा: राजनांदगांव की SP अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और उन्हें होम कैडर छत्तीसगढ़ मिला था. राजनांदगांव से पहले वह सक्ती और खैरागढ़ जिले में भी पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं. रायपुर आजाद चौक में सीएसपी भी रहीं हैं.

पुलिसिंग के बेसिक सिद्धांत नहीं बदलते हैं उन्हें ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे. जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें सुधारना ही प्राथमिकता होगी- अंकिता शर्मा, SP, राजनांदगांव

जिले के बॉर्डर पर फोकस: पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की. जिले के बॉर्डर इलाकों पर अपराधों को रोकने समेत कई प्राथमिकता उन्होंने बताई. कहा कि, उन्होंने कहा कि, पहले में वर्तमान परिस्थिति को समझना चाहूंगी. साथ ही बॉर्डर इलाकों में अवैध नशे और जुआ सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने पर काम होगा. वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी.

जिले में अवैध गतिविधियों को बंद करने, अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और अपने आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी उन्होंने बात रखी. कहा कि, बेहतर पॉलिसी, साइबर अपराध को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य अपराधों को कम करने समेत कई मुद्दों पर अंकिता शर्मा ने अपनी रणनीति साझा की.