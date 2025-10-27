ETV Bharat / state

राजनांदगांव की नवपदस्थ SP अंकिता शर्मा ने ग्रहण किया पदभार, कहा- असामाजिक तत्वों को सुधारना प्राथमिकता

छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS अंकिता शर्मा अब राजनांदगांव जिले की SP बन गई हैं.

Rajnandgaon SP Ankita Sharma
राजनांदगांव की नवपदस्थ SP अंकिता शर्मा ने ग्रहण किया पदभार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: जिले की नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की और जिले में आगामी कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी. अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS हैं और अब वह राजनांदगांव में पहली महिला एसपी बन गई हैं.

त्तीसगढ़ की पहली महिला IPS अंकिता शर्मा अब राजनांदगांव जिले की SP (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं अंकिता शर्मा: राजनांदगांव की SP अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने 2018 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और उन्हें होम कैडर छत्तीसगढ़ मिला था. राजनांदगांव से पहले वह सक्ती और खैरागढ़ जिले में भी पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं. रायपुर आजाद चौक में सीएसपी भी रहीं हैं.

पुलिसिंग के बेसिक सिद्धांत नहीं बदलते हैं उन्हें ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे. जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें सुधारना ही प्राथमिकता होगी- अंकिता शर्मा, SP, राजनांदगांव

Rajnandgaon SP Ankita Sharma
अंकिता छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले के बॉर्डर पर फोकस: पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की. जिले के बॉर्डर इलाकों पर अपराधों को रोकने समेत कई प्राथमिकता उन्होंने बताई. कहा कि, उन्होंने कहा कि, पहले में वर्तमान परिस्थिति को समझना चाहूंगी. साथ ही बॉर्डर इलाकों में अवैध नशे और जुआ सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने पर काम होगा. वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी.

Rajnandgaon SP Ankita Sharma
अंकिता शर्मा ने कहा- असामाजिक तत्वों को सुधारना प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में अवैध गतिविधियों को बंद करने, अपराधों को रोकने के लिए सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने और अपने आगामी कार्य योजनाओं को लेकर भी उन्होंने बात रखी. कहा कि, बेहतर पॉलिसी, साइबर अपराध को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य अपराधों को कम करने समेत कई मुद्दों पर अंकिता शर्मा ने अपनी रणनीति साझा की.

छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारियों का तबादला, चार जिलों के एसपी बदले
छत्तीसगढ़ आईएएस ट्रांसफर: नए मुख्य सचिव के पदभार संभालते ही 14 अधिकारियों का तबादला
आईपीएस अंकिता शर्मा ड्रग केस में रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश, वकील के सवाल पर देती रही गोलमोल जवाब

TAGGED:

ANTI SOCIAL ELEMENTS
RAJNANDGAON NEW SP
RAJNANDGAON SP ANKITA SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.