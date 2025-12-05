राजनांदगांव एसपी की एमएमसी जोन के नक्सलियों से अपील, हथियार छोड़ें, करें सरेंडर
एमएमसी स्पेशल जोन कमेटी के लेटर पर राजनांदगांव एसपी की नक्सलियों से अपील
Published : December 5, 2025 at 7:35 PM IST
राजनांदगांव: महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ यानि की एमएमसी जोन के नक्सलियों से राजनांदगांव के एसपी ने सरेंडर की अपील की है. बीते 27 नवंबर को एमएमसी स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने एक प्रेस नोट जारी किया था. इस प्रेस नोट में एमएमसी जोन ने सुरक्षाबलों से सीजफायर की मांग की थी. 1 जनवरी 2026 तक का समय आत्मसमर्पण के लिए मांगा था और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को रोकने निवेदन किया था. इसी पत्र पर राजनांदगांव एसपी ने अपील की है.
राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने की अपील
नक्सलियों के पत्र को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने एक अपील पत्र जारी किया है.जिसमें एमएमसी जोन के माओवादी संगठन के सभी सदस्यों को आत्म समर्पण कर शासन की नीतियों का लाभ लेने की सलाह दी है. एसपी ने सरेंडर का फैसला लेने वाले नक्सलियों को भरोसा दिलाया है कि जो भी सरेंडर करेंगे. उन्हें योजना के तहत तत्काल नगद राशि और सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसके अलावा घोषित इनाम,राशि पुनर्वास और अन्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी.
आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेने वाले सभी माओवादियों के जान को किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा. संपूर्ण सुरक्षा और भरोसेमय वातावरण में आत्मसमर्पण प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी- अंकिता शर्मा, एसपी, राजनांदगांव
एमएमसी जोन में बेहद कम नक्सली बचे
राजनांदगांव जिला एमएमसी जोन के अंतर्गत आता है जिसमें मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल हैं. इस जोन में कुछ ही माओवादी संगठन के सदस्य बचे हुए हैं. कुछ दिन पूर्व 11 नक्सलियों ने गोंदिया महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया था. अब एसपी की तरफ से अपील पत्र जारी कर नक्सलियों को हथियार छोड़ने और सरेंडर करने की सलाह दी गई है. जिससे 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो सके.