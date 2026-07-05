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पहली तेज बारिश से राजनांदगांव में जलभराव, अस्पताल परिसर फिर बना तालाब

मरम्मत के चलते जिला अस्पताल के वार्ड और ऑपरेशन थिएटर सुरक्षित रहे, हालांकि जिले में अब भी औसत से कम बारिश

Rajnandgaon Rain Waterlogging
पहली तेज बारिश से राजनांदगांव में जलभराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 8:40 PM IST

4 Min Read
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राजनांदगांव: मानसून की पहली तेज बारिश ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी. करीब 12 घंटे की बारिश के बाद कई नाले उफान पर आ गए और सड़कों पर पानी भर गया. निचले इलाकों का तो हाल बेहाल हुआ ही लेकिन जिला अस्पताल परिसर भी एक बार फिर तालाब में तब्दील हो गया.

मरम्मत के चलते जिला अस्पताल के वार्ड और ऑपरेशन थिएटर सुरक्षित रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वार्ड और ऑपरेशन थिएटर रहे सुरक्षित

हाल ही में शासन ने अस्पताल के वार्डों, मेजर ऑपरेशन थिएटर, माइनर ऑपरेशन थिएटर और मुख्य भवन का स्तर लाखों रुपये की लागत से ऊंचा कराया गया था. इसका असर इस बारिश में साफ दिखाई दिया. अस्पताल के भीतर वार्डों और प्रमुख चिकित्सा सेवाओं में पानी नहीं घुसा, जिससे मरीजों का उपचार प्रभावित नहीं हुआ.

इसके बावजूद अस्पताल परिसर और प्रवेश मार्ग पर पानी भर जाने से मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल आने वाले लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. परिसर में जलभराव ने यह भी संकेत दिया कि भवन का स्तर बढ़ाने के बावजूद बाहरी जल निकासी व्यवस्था अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है.

राजनांदगांव में बारिश के आंकड़े

5 जुलाई तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में पिछले 10 वर्षों के औसत की तुलना में 220.7 मिमी कम वर्षा दर्ज की गई है. इस अवधि में जहां पिछले 10 वर्षों का औसत 1343.8 मिमी रहा है, वहीं इस साल अब तक केवल 1123.1 मिमी बारिश हुई है. यानी जिले में सामान्य वर्षा का 83.6 प्रतिशत ही पानी बरसा है.

कुछ तहसीलों में औसत से अधिक बारिश हुई, जबकि कई क्षेत्रों में अब भी अच्छी वर्षा का इंतजार है. मोहला में सामान्य से 111.8 प्रतिशत और राजनांदगांव में 108.7 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गई है. वहीं डोंगरगढ़ (86.8%), डोंगरगांव (87.2%) और खैरागढ़ (72.4%) अभी सामान्य से नीचे हैं. सबसे खराब स्थिति छुईखदान की है, जहां अब तक सामान्य का मात्र 23.9 प्रतिशत पानी ही बरसा है. यह क्षेत्र जिले में सबसे अधिक वर्षा अभाव वाला इलाका बना हुआ है.

तीन दिन की रुक-रुक कर बारिश से किसानों ने ली राहत की सांस

जिले में पिछले तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने किसानों के चेहरे पर फिर मुस्कान लौटा दी है. लगातार बनी हुई नमी से खेतों की मिट्टी खेती योग्य हो गई है, जिससे खरीफ सीजन के कृषि कार्यों में अब तेजी आने की उम्मीद है. जिन किसानों ने बारिश का इंतजार करते हुए बुआई रोक रखी थी, उन्होंने अब खेतों का रुख करना शुरू कर दिया है.

बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी बनने से धान सहित अन्य खरीफ फसलों की बुआई और रोपा कार्य को गति मिलेगी. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर हुई यह वर्षा फसलों की शुरुआती बढ़वार के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. यदि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जिले में बुआई का काम पूर्ण होने के आसार दिख रहे हैं.

हालांकि किसानों का कहना है कि अच्छी फसल के लिए आने वाले दिनों में भी नियमित अंतराल पर बारिश जरूरी है. यदि मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो इस बार खरीफ सीजन बेहतर रहने की उम्मीद है और उत्पादन पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा.

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