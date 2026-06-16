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राजनांदगांव पुलिस का रीडिंग रुम, अपराध रोकने के लिए नई 'पहल', पुलिसिंग में नया रोल मॉडल बनाने का लक्ष्य

राजनांदगांव पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए नया अभियान शुरु किया है. इस अभियान के तहत अपराधिक मानसिकता पर वार किया जाएगा.

Rajnandgaon Police new campaign
राजनांदगांव पुलिस का नया अभियान पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 12:54 PM IST

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राजनांदगांव : अपराध और नशाखोरी वाले इलाकों में अब पुलिस हथियार नहीं, बल्कि किताबों और शिक्षा के जरिए बदलाव लाने की तैयारी में है.राजनांदगांव पुलिस ने 'पहल' नाम से एक महत्वाकांक्षी सामाजिक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य पुलिस और समाज के बीच भरोसे को मजबूत करने के साथ युवाओं को नई दिशा देना है.पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.सांसद संतोष पाण्डेय, जिले के विधायक, महापौर मधुसूदन यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और नागरिक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 2600 लोगों ने हिस्सा लिया.

अपराध प्रभावित चिखली से सबसे ज्यादा मांग

इस अभियान का सबसे अहम हिस्सा 'पहल रीडिंग रूम' रहा. यह सुविधा विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है, जो झुग्गी-बस्तियों, अटल आवास कॉलोनियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं.पुलिस के अनुसार, सबसे ज्यादा मांग चिखली थाना क्षेत्र से आई है, जिसे लंबे समय से चुनौतीपूर्ण और अपराध प्रभावित क्षेत्र माना जाता रहा है. अधिकारियों का मानना है कि यह इस बात का संकेत है कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले युवाओं के भीतर भी अपनी जिंदगी बदलने की मजबूत इच्छा है.



जहां अपराधी बनते थे रोल मॉडल, वहां अब सफल विद्यार्थी बनेंगे पहचान

पुलिस की योजना केवल पढ़ाई के लिए जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. इसका मकसद ऐसे युवाओं को तैयार करना है, जो अपने मोहल्लों और गांवों में सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकें.दरअसल, कई क्षेत्रों में युवा गलत संगत और आपराधिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं.ऐसे में पुलिस अब शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और सार्वजनिक सेवा के जरिए नए रोल मॉडल तैयार करना चाहती है.

राजनांदगांव पुलिस का नया अभियान पहल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अब पुलिस लाइन में मिलेगी निःशुल्क कोचिंग

राजनांदगांव पुलिस जल्द ही पुलिस लाइन परिसर में निःशुल्क कोचिंग संस्थान शुरू करेगी. यहां प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की व्यवस्था होगी. नव नियुक्त उप निरीक्षक और विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे.इसके अलावा मेंटरशिप कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें थाना स्तर पर पुलिस अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे.



अपराधमुक्त 164 गांवों को सम्मान, शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान

कार्यक्रम में वर्ष 2024, 2025 और 2026 के दौरान अपराधमुक्त रहे 164 गांवों को सम्मानित किया गया. पुलिस लाइन और थाना परिसरों में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी की गई. इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण में जनसहभागिता को सम्मान देना है.



111 गुड समैरिटन्स का सम्मान, सड़क हादसों में बचाई कई जिंदगियां

कार्यक्रम में वर्ष 2025 के 111 ऐसे नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के दौरान 'गोल्डन ऑवर' में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.इसके अलावा 500 से अधिक यातायात मित्रों को भी इस अभियान से जोड़ा गया. इनमें ई-रिक्शा चालक, ढाबा संचालक, पेट्रोल पंप संचालक, मैकेनिक और अन्य स्थानीय नागरिक शामिल हैं.

नई दिशा की ओर राजनांदगांव पुलिस

राजनांदगांव पुलिस की 'पहल' पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़कर सामाजिक हस्तक्षेप का मॉडल बन सकती है.यदि यह प्रयोग जमीन पर सफल होता है तो अपराध प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए शिक्षा और अवसरों का नया रास्ता खुल सकता है.

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Last Updated : June 16, 2026 at 12:54 PM IST

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