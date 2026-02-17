ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का राजनांदगांव पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब को लाकर यहां खपाते थे.

SMUGGLING GANG ARRESTED
अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 17, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: अंतरराज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 29 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है. कार्रवाई में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल दो चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 18 लाख बताई जा रही है.

मध्य प्रदेश से तस्कर शराब लाकर यहां खपा रहे

थान बसंतपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अवैध शराब की सप्लाई की लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर विशेष टीम गठित कर थाना बसंतपुर और डोंगरगढ़ क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई. जांच के दौरान चारपहिया वाहनों में छिपाकर रखी गई मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद की गई. कुल 29 पेटी (करीब 260.8 बल्क लीटर) शराब की अनुमानित कीमत 3 लाख 2 हजार 610 बताई जा रही है.

अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का खुलासा (ETV Bharat)

पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर की कार्रवाई

पहले मामले में बसंतपुर क्षेत्र में एक वाहन से 20 पेटी शराब जब्त की गई, वहीं दूसरे मामले में डोंगरगढ़ क्षेत्र से 9 पेटी शराब बरामद हुई. पुलिस ने मौके से छह आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है. जांच में सामने आया है कि शराब की खेप पड़ोसी राज्य से लाकर जिले में खपाने की तैयारी थी. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा. इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय तस्करों में हड़कंप मच गया है. पुलिस का दावा है कि संगठित गिरोह की कड़ी तक पहुंचने के लिए पूछताछ जारी है, जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं.

शराब पीने से होने वाले नुकसान

  • शराब पीने से शरीर के अंगों पर बुरा असर होता है.
  • शराब घऱ की सुख शांति खत्म करता है.
  • शराब की लत इंसान को बीमार कर देती है.
  • शराब से बसा बसाया घर उजड़ जाता है.

