होली से पहले राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार, कई फायर आर्म्स मिले

राजनांदगांव: जिला पुलिस ने होली पर्व से पहले अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी हथियारों के बल पर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलते थे.

मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग शंकरपुर के पास हथियार दिखाकर वसूली कर रहे हैं. सूचना मिलते ही साइबर सेल और चिखली चौकी पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई. पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है. इसमें 7 आरोपियों को हथियारों के साथ पकड़ा गया है. 3 जिलों के आरोपी पकड़े गए हैं. कई आपराधिक मामले भी इनपर दर्ज है. - अंकिता शर्मा, SP

बड़ी संख्या में फायर आर्म्स मिले

गिरफ्तार आरोपी दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी विक्की डी. देशमुख ने बताया कि हथियार धार जिला से खरीदे गए थे. संभवतः पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसी कार्रवाई होगी जिसमें इतनी संख्या में एक साथ फायर आर्म्स बरामद हुए हैं.

पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सभी सातों आरोपियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं. इससे साफ है कि आरोपी पहले भी अपराध में शामिल रहे हैं.

बड़ी वारदात की फिराक में थे आरोपी

प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से संभावित गंभीर घटना टल गई. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क की जांच की जा रही है.