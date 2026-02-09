ETV Bharat / state

राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा, सफाई, गंदे पानी की सप्लाई जैसे मुद्दे गूंजे

राजनांदगांव नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि शहर में बिजली, पानी और सफाई जैसी जरूरी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इन्हें सामान्य सभा की कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया. इसके बजाय निगम दुकानों के आवंटन और चौक-चौराहों के नामकरण जैसे प्रस्तावों को प्राथमिकता दे रहा है.

राजनांदगांव: नगर निगम की सामान्य सभा सोमवार को शुरू होते ही हंगामेदार हो गई. विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने शहर की बिगड़ती बुनियादी सुविधाओं को लेकर सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला. सफाई, गंदे पानी की सप्लाई जैसे मुद्दों की गूंज रही.

राजनांदगांव में सामान्य सभा शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गंदे पानी की सप्लाई का आरोप

विरोध के दौरान कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्लै अध्यक्ष की आसंदी तक पहुंच गए. इस कारण कुछ समय के लिए सामान्य सभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी. विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया कि शहर में लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है. उनका कहना था कि बिना फिटकरी डाले पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

सफाई ठेके बंद, शहर में गंदगी

कांग्रेस पार्षदों ने यह भी कहा कि पिछले करीब एक साल से सफाई के ठेके बंद पड़े हैं, जिसके कारण शहर में गंदगी फैल गई है.

विधायक–सांसद प्रतिनिधियों पर सवाल

सामान्य सभा में विधायक और सांसद प्रतिनिधियों को लेकर भी विवाद हुआ. कांग्रेस पार्षद संतोष पिल्लै ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बिना अधिकृत आदेश के प्रतिनिधि बनकर सभा में बैठे हैं. उन्होंने इस मामले में लिखित शिकायत करने की चेतावनी दी. वही महापौर मधुसूदन यादव ने विपक्ष के सभी आरोपों को गलत बताया.

नगर निगम शहरहित में लगातार फैसले ले रहा है और पानी सप्लाई से पहले रोज फिटकरी डाली जाती है. बिना फिटकरी के पानी सप्लाई होने का आरोप पूरी तरह निराधार है.- महापौर मधुसूदन यादव

सत्ता पक्ष–विपक्ष में तीखी नोकझोंक

सामान्य सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई. जनहित के मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा.