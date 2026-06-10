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जमातपारा में संदिग्ध गतिविधियों पर हंगामा, युवती से मारपीट, पुलिस ने दो लोगों पर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. मंगलवार को लोगों ने एक युवती और एक व्यक्ति को कार्यालय के भीतर देखकर हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया.

राजनांदगांव: शहर के जमातपारा क्षेत्र में मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब एक प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय में कथित रूप से संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने वहां मौजूद एक युवती को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट कर दी.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती और कैलाश लॉज संचालक प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन को अपने संरक्षण में लेकर थाने पहुंचाया. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी.

जांच में जुटी पुलिस

बसंतपुर थाना पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया. पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग

घटना के बाद क्षेत्र में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा. स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

पब्लिक के गुस्से से बढ़ा तनाव

स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. इसी नाराजगी के चलते मौके पर भीड़ एकत्रित हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया.

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

पुलिस ने अबतक आधिकारिक रूप से किसी देह व्यापार गिरोह के संचालन की पुष्टि नहीं की है. ऐसे में मामले की वास्तविकता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.