ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: राजनांदगांव के मोती तालाब में दिया गया डूबते सूर्य को अर्घ्य

राजनांदगांव में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया.

Rajnandgaon Chhath Parv 2025
राजनांदगांव के मोती तालाब में दिया गया डूबते सूर्य को अर्घ्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजनांदगांव: लोक आस्था के महापर्व कहे जाने वाले छठ पर्व को लेकर पूरे देश भर में विधि विधान से पूजा की जा रही है, राजनांदगांव शहर के मोती तालाब में भी छठ को लेकर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में छठ का व्रती महिलाएं और उनके परिजन मौजूद रहे. आसपास मेले जैसा माहौल दिखा. अब कल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में अलग-अलग तरह की रस्में की निभाई जाती है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा: 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में अलग-अलग तरह की रस्में की निभाई जाती है. आज शहर के मोती तालाब में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रती महिलाओं ने पहला अर्घ्य दिया. अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए इस कठिन निर्जला व्रत को रखा जाता है.

Rajnandgaon Chhath Parv 2025
राजनांदगांव में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छठ महापर्व 2025 से जुड़ी अहम तारीखें

  • 25 अक्टूबर: नहाय-खाय के साथ महापर्व का शुभारंभ और संध्या को अरपा मैया की महाआरती.
  • 26 अक्टूबर: खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा.
  • 27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त के समय अर्घ्यदान)
  • 28 अक्टूबर: प्रातः अर्घ्य (सूर्योदय के समय अर्घ्यदान)
Rajnandgaon Chhath Parv 2025
व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

36 घंटे का हमारा कठिन व्रत होता है. अब सुबह का अर्घ्य देकर हम पर्व का समापन करेंगे. सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं- सोनम त्रिपाठी, छठव्रती महिला

दीपावली के छठवें दिन से इस पर्व को हमलोग मनाते हैं. यह प्रकृति से जुड़ा माना जाता है- मनोज कुमार, स्थानीय निवासी

Rajnandgaon Chhath Parv 2025
राजनांदगांव में भी छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूर्य उपासना का महापर्व छठ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शहर के मोती तालाब और अन्य तालाबों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की. उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का महापर्व का समापन होगा.

छठ पूजा, खरना के बाद सांध्य अर्घ्य की तैयारी, बलरामपुर एएसपी ने लिया घाटों का जायजा
छठ महापर्व 2025: दुर्ग कलेक्टर और SSP ने भिलाई के तालाबों का जायजा लिया, सफाई पर विशेष ध्यान
राष्ट्रपति मुर्मू समेत गणमान्यों ने लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं, सुख-समृद्धि की कामना की

TAGGED:

CHHATH MAHAPARV 2025
RAJNANDGAON MOTI TALAB
छठ महापर्व 2025
डूबते सूर्य को अर्घ्य
RAJNANDGAON CHHATH PARV 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.