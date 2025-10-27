ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: राजनांदगांव के मोती तालाब में दिया गया डूबते सूर्य को अर्घ्य

राजनांदगांव के मोती तालाब में दिया गया डूबते सूर्य को अर्घ्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजनांदगांव: लोक आस्था के महापर्व कहे जाने वाले छठ पर्व को लेकर पूरे देश भर में विधि विधान से पूजा की जा रही है, राजनांदगांव शहर के मोती तालाब में भी छठ को लेकर आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में छठ का व्रती महिलाएं और उनके परिजन मौजूद रहे. आसपास मेले जैसा माहौल दिखा. अब कल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा.

अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की पूजा: 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में अलग-अलग तरह की रस्में की निभाई जाती है. आज शहर के मोती तालाब में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रती महिलाओं ने पहला अर्घ्य दिया. अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए इस कठिन निर्जला व्रत को रखा जाता है.

छठ महापर्व 2025 से जुड़ी अहम तारीखें

25 अक्टूबर: नहाय-खाय के साथ महापर्व का शुभारंभ और संध्या को अरपा मैया की महाआरती.

26 अक्टूबर: खरना का प्रसाद तैयार किया जाएगा.

27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य (सूर्यास्त के समय अर्घ्यदान)

28 अक्टूबर: प्रातः अर्घ्य (सूर्योदय के समय अर्घ्यदान)

36 घंटे का हमारा कठिन व्रत होता है. अब सुबह का अर्घ्य देकर हम पर्व का समापन करेंगे. सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं- सोनम त्रिपाठी, छठव्रती महिला

दीपावली के छठवें दिन से इस पर्व को हमलोग मनाते हैं. यह प्रकृति से जुड़ा माना जाता है- मनोज कुमार, स्थानीय निवासी

सूर्य उपासना का महापर्व छठ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शहर के मोती तालाब और अन्य तालाबों में पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की. उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ का महापर्व का समापन होगा.