सोनीपत के राजलू गढ़ी खेल मैदान की हालत जर्जर, बना शराबियों का अड्डा, महिला खिलाड़ियों की बढ़ी परेशानीयां, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप

सोनीपत के राजलूगढ़ी खेल मैदान शराबियों का अड्डा बन गया है. मैदान की हालत बदतर है.

Sonipat sports facilities
सोनीपत राजलू गढ़ी खेल मैदान की हालत जर्जर, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 11:36 AM IST

4 Min Read
सोनीपत:रोहतक के लाखन माजरा में बास्केटबॉल खिलाड़ी की खेल मैदान में हुई दर्दनाक मौत ने हरियाणा में खेल व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम लगातार राज्य की खेल नीति को देश की सबसे अच्छी बताते रहे हैं, लेकिन इस हादसे के बाद प्रशासन और सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. इस बीच ईटीवी भारत की टीम सोनीपत के राजलू गढ़ी खेल मैदान पहुंची. जहां की हालत बद से बदतर है.

Sonipat sports facilities
महिला खिलाड़ियों की बढ़ी परेशानीयां (ETV Bharat)

राजलू गढ़ी खेल मैदान का हाल बेहाल: सोनीपत जिले के राजलू गढ़ी गांव में स्थित राजीव गांधी खेल मैदान का निरीक्षण करने पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने देखा कि मैदान पर शराब की बोतलें और खाली ग्लास बिखरे हुए थे. हॉल जर्जर स्थिति में था, छत टूट चुकी थी और खिड़कियों से सामान गायब था. बास्केटबॉल कोर्ट की हालत भी गंभीर थी, जहां पोल गिरने के कगार पर थे.स्थिति बिल्कुल लाखन माजरा बास्केटबॉल कोर्ट जैसी थी.

Sonipat sports facilities
राजलू गढ़ी खेल मैदान बना शराबियों का अड्डा (ETV Bharat)

सेक्टर 4 हॉकी स्टेडियम की हालत बदतर: वहीं, सेक्टर 4 स्थित हॉकी स्टेडियम में ट्रफ कोर्ट की स्थिति ठीक थी, लेकिन मैदान की चारों ओर लगी लोहे की फेंसिंग जर्जर थी और जंग लगी थी. फेंसिंग पर लगे बिजली के बटन किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. मैदान के चारों ओर सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे लगता है कि हादसे का इंतजार किया जा रहा है.

Sonipat sports facilities
सोनीपत के राजलू गढ़ी खेल मैदान की हालत जर्जर (ETV Bharat)

महिला खिलाड़ियों को होती है परेशानी: राजलू गढ़ी राजीव गांधी खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी समस्या कपड़े बदलने और बाथरूम की व्यवस्था का अभाव है. इसके बावजूद महिला खिलाड़ी यहां अभ्यास करने आती हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां और परेशानियां लगातार बनी रहती हैं. पुरुष खिलाड़ियों को भी मैदान की जर्जर हालत और सुविधाओं की कमी के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

सोनीपत के राजलूगढ़ी खेल मैदान की हालत बद से बदतर है (ETV Bharat)

कोच बोले- "मैदान की हालत बेहद खराब": इस बारे में कोच सुनील ने कहा कि, "राजलूगढ़ी के राजीव गांधी खेल मैदान की हालत बेहद खराब है. खिलाड़ी यहां अभ्यास करने आते हैं, लेकिन मैदान शराबियों का अड्डा बन चुका है.बास्केटबॉल कोर्ट, हॉल और बेसिक सुविधाएं सब जर्जर हैं. इस तरह की स्थिति में खिलाड़ियों का करियर और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रही हैं.सरकार और विभाग को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए.”

महिला खिलाड़ी का बयान: यहां प्रैक्टिस करने आई महिला खिलाड़ी ने कहा कि, “हम रोज यहां अभ्यास करने आते हैं, लेकिन सुविधाओं का बेहद अभाव है. बास्केटबॉल पोल गिरने की हालत में है, मैदान की छत टूटी है, खिड़कियों के शीशे टूटे हैं और महिला खिलाड़ियों के लिए तो चेंजिंग रूम और बाथरूम तक नहीं है. इसके बावजूद हमें मजबूरी में यहां अभ्यास करना पड़ता है. हम चाहते हैं कि सरकार जल्द इस मैदान की हालत सुधारे.”

जानें क्या बोले जिला खेल अधिकारी: इस पूरे मामले में सवाल पूछे जाने पर जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि, “सोनीपत के ज़्यादातर राजीव गांधी खेल मैदान ठीक स्थिति में हैं. मीडिया जिन मैदानों का मुद्दा उठा रही है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा.कई मैदानों में हमने खिलाड़ियों का प्रवेश रोक दिया है और कई जगह काम भी शुरू हो चुका है. संबंधित विभाग को बजट जारी कर दिया गया है. राजलूगढ़ी बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है. अगर यहां कोई शरारती तत्व शराब पीते या नुकसान पहुंचाते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.”

