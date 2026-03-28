दिल्ली में बड़ा घटनाक्रम, 3 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल, बीजेपी को बड़ा झटका
कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य प्रमुख रहे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 28, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : March 28, 2026 at 3:41 PM IST
दिल्ली/ देहरादून: :उत्तराखंड में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है. दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत ,उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है.
आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए खास रहा है. राज्य के 6 बड़े चेहरों ने कांग्रेस ज्वाइन की है. भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं.
LIVE: Eminent personalities join the Indian National Congress at the AICC Office | New Delhi. https://t.co/fNxyDoSzxP— Congress (@INCIndia) March 28, 2026
कांग्रेस का कहना है कि आज भाजपा नेताओं के कांग्रेस का दामन थामने से राज्य में स्पष्ट संदेश गया है कि भाजपा के दिन अब लद चुके हैं. भाजपा के नेता भी अब मानने लगे हैं कि यह जहाज अब डूबने वाला है. कांग्रेस पार्टी 2027 में राज्य के भीतर सरकार बनाने जा रही है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट प्रदेश प्रभारी को उपलब्ध करवाई है. इस लिस्ट में वे लोग शामिल हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. इनमें से 6 नेताओं ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है. गणेश गोदियाल ने कहा अभी ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं. गणेश गोदियाल ने कहा आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कांग्रेस को प्रदेश की जनता का अपार स्नेहा मिल रहा है, इसीलिए आज भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है. उन्होंने कहा जिस तरह भाजपा की नीतियों से जनता का मोह भंग हो रहा है उसे देखते हुए अब भाजपा के नेताओं का भी पार्टी से मोहभंग होता जा रहा है. उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी की रीतियों और नीतियों में बढ़ गया है. इसलिए इन नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है.
पार्टी ने आज सदस्यता ग्रहण करने वाले नेताओं का स्वागत किया. उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है. यह भाजपा के नेताओं के पार्टी में शामिल होने की पहली खेप है. आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं.
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