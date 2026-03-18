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गोरखपुर में राजकुमार चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गोली मारने के बाद चाकुओं से गोदकर किया था लहूलुहान

गोरखपुर के डीएम और एसएसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया. आरोपियों से राज़ उगलवाए जा रहे.

Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्याकांड का खुलासा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:23 AM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मंगलवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है.

इस सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी राज चौहान और विपिन यादव को पुलिस ने सीसी कैमरे के आधार पर गिरफ्तार कर लिया.

Gorakhpur Murder
राजकुमार चौहान. (ETV Bharat)

वहीं, परिजनों द्वारा नामजद किए गए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर थाने पर गहन पूछताछ की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए. जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता कर इस मामले की ताजा स्थिति साझा की.

Gorakhpur Murder
गोरखपुर में राजकुमार चौहान हत्याकांड का खुलासा करते गोरखपुर के डीएम और एसएसपी. (ETV Bharat)

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार तड़के करीब 4:30 से 5:00 बजे सुबह हुई थी, जब राजकुमार चौहान मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. उसी दौरान घात लगाए हमलावरों ने पहले उन पर गोली चलाने थी, लेकिन निशाना चूक गया.

इसके बाद हमलावरों ने उनका पीछा कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल अवस्था में परिजन और स्थानीय लोग पुलिस की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस तत्काल हरकत में आ गई.

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम है. मृतक के भतीजे और आरोपियों के बीच पहले से विवाद हुआ था, जो इस घटना का कारण बना.

इसी विवाद के चलते राज चौहान और विपिन यादव ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे 8 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई. इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके.

गौर करें तो मामले में मृतक के परिजनों द्वारा कुल 8 लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिसमें दीपक गौड़, धर्मदेव चौहान, लालजी यादव उर्फ गुड्डू यादव, धर्मपाल चौहान, अमर सिंह चौधरी, मोनू पांडे, सतेंद्र चौधरी, टिल्लू और अभय पांडे समेत अन्य के नाम शामिल हैं.

पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर थाने पर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में चिलुआताल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि घटना के बाद परिजनों द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसे तत्काल प्रभाव से पूरा कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों ने नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी बच्चों की पढ़ाई जिस स्कूल में पढ़ रहे है आगे जारी रहेगा प्रशासन पूरी मदद करेगी और पूरे मामले में पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एसएसपी ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. इस हत्याकांड के खुलासे और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी से जहां एक ओर पुलिस की सक्रियता सामने आई है.

वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में फैले भय के माहौल को कम करने में भी मदद मिली है. हालांकि, अब सभी की नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी है, जिसमें अन्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट होना बाकी है.

पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को इस मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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